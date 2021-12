È la principessa Aurora in Maleficent, ma sapete chi è la sorella dell’attrice? Resterete di stucco; il retroscena che non tutti conoscono.

Se non lo avete ancora visto, questo è il momento giusto per tuffarvi nel magico mondo di Maleficent. Questa sera, domenica 26 dicembre, andrà in onda il remake in live action, uscito nel 2014, del classico Disney La Bella Addormentata nel bosco. Protagonista assoluta della pellicola è Angelina Jolie, che veste i panni della fata cattiva Malefica. Chi interpreta il ruolo della dolce Aurora?

Un’attrice meravigliosa, dalla bellezza candida, perfetta per il ruolo della dolce Aurora, figlia di Re Stefano e la Regina Leila. Non tutti sanno, però, che l’attrice ha una sorella altrettanto famosa: sapete chi è? Ve lo sveliamo subito!

Ha interpretato Aurora in Maleficent: anche la sorella è famosissima

Si chiama Elle, ha 23 anni, ed è già una delle attrici più apprezzate del momento. Tra i suoi ruoli principali c’è, senza dubbio, quello della principessa Aurora in Maleficent e Maleficent Signora del Male, sequel uscito nel 2019. Grande talento e bellezza, proprio come sua sorella maggiore: sapete chi è?

Ebbene, Elle è la sorella di Dakota Fanning! Le abbiamo viste insieme sul set per la prima volta nel film The Nightingale, in cui hanno interpretato lo stesso personaggio in età diverse. “Come sorelle, condividere la nostra arte mentre diamo vita a questa potente storia di sorelle, è un sogno che si avvera”, scrisse Elle nel 2019.

Dakota Fanning non ha bisogno di presentazioni: ha soli 27 anni, ma una carriera lunga 20 anni. All’età di 8 anni ha recitato nel film Mi chiamo Sam, per il quale ha ricevuto una nomination allo Screen Actors Guild Awars come miglior attrice non protagonista. Sempre da bambina l’abbiamo vista in altri film di successo, come La guerra dei mondi e Man on Fire. È solo l’inizio di una carriera ricca di successi straordinari, anche come modella: è testimonial di diversi brand famosi ed è apparsa sulle copertine di numerose riviste prestigiose, come Vanity Fair e Cosmopolitan.

Insomma, due sorelle stellari. E voi, sapevate questo retroscena sulla dolce Aurora di Maleficent? Non perdetevi il film: appuntamento questa sera su Rai Uno dalle 21 e 20 circa.