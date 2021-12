È stato il protagonista indiscusso di un’amatissima serie tv andata in onda nei primi anni 2000: lo ricordate? Eccolo oggi.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: protagonista indiscusso di un’amatissima serie televisiva andata in onda nei primi anni 2000, il giovanissimo attore ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin dal primo momento.

Leggi anche –> In molti si ricordano di lei nella scuola di Amici, ma sapete cosa fa oggi? Dopo il talent ha scelto proprio questa vita

La serie televisiva a cui facciamo riferimento è proprio Cuori Rubati. Ricordate quando andò in onda per la prima volta nel 2002 e riscosse un successo davvero impressionante? Concentrata sulle avventure di quattro famiglie della Torino ‘bene’ e quattro giovanissimi ragazzi, la serie tv raccontava le storie di ciascuno di loro. Intrecciandole, poi, con conflitti generazionali, amori mai sbocciati e molto altro ancora. Insomma, delle puntate davvero incredibili. E che hanno fatto compagnia il suo pubblico per circa 280 episodi. Tra i tantissimi volti che si sono alternati nella serie tv, è davvero impossibile dimenticarci di lui: il giovane Andrea. Indossati i panni di un giovanissimo ragazzo che gestiva un bar sotto casa, l’attore è stato uno dei volti più amati della televisione italiana. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? E, com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> È stato il re delle telenovele degli anni ’90, ma sapete cosa fa oggi? La sua vita e com’è cambiato negli anni

È stato il protagonista di un’amatissima serie tv: eccolo oggi dopo quasi 20 anni

Dimenticarlo nel cast di Cuori Rubati, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lui: il giovanissimo Andrea. Ricordate il suo ruolo e il suo incredibile amore per Giulia? Ebbene: a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa ne è stato di lui? Appurato che la sua apparizione nell’amatissima serie televisiva è stato un vero e proprio successo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> Esordisce in tv nel 2005, poi diventa amatissima: che fine ha fatto oggi?

A vestire i panni del giovane Andrea, come ricorderete, è stato proprio lui: il bel Marco Basile! Nato a Noto nel 1974, l’attore siciliano compie il suo debutto nel 1988. E da quel momento non si ferma più. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ebbene. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo, a quanto pare, sembrerebbe essere stata proprio nel 2019, nel corso di un episodio de Il Commissario Montalbano.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?