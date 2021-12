Siete pronti per l’arrivo di Sissi, la nuova serie tv? Scopriamo insieme il cast, la trama, quante puntate sono e dove rivederlo.

Manca davvero pochissimo all’uscita della nuova serie tv Sissi, in onda su Canale 5. Conosceremo la storia dell’imperatrice d’Austria e vedremo l’inedito scenario di corte come non l’abbiamo mai visto.

La messa in onda della serie è davvero alle porte. La storia racconta la vita dell’imperatrice d’Austria, Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, la cui figura ha ispirato moltissime creazioni, tra cui film, cartoni, documentari, romanzi e tanto altro. Ma in questo nuovo telefilm vedremo la sua storia raccontata senza censure e perbenisimi. Ci racconterà veramente la storia di Sissi, dalla sua adolescenza, poi l’incontro con l’Imperatore Francesco Giuseppe I e il complicato rapporto con la suocera Sofia, fino ad arrivare alle parti più sofferenti della sua esistenza, come la perdita di due figli. Siete curiosi di sapere quando andrà in onda l’apprezzatissima serie tv?

Sissi, la nuova serie televisiva: cast e trama, puntate e streaming

L’attrice che presterà il suo volto al personaggio di Sissi è la bellissima Dominique Davenport, 25 anni e originaria della Svizzera. Al suo fianco come l’Imperatore d’Austria, troviamo Jannik Schümann, già noto per alcune sue interpretazioni. Come già anticipato la trama toccherà un pò tutto il percorso di Sissi, tra questioni amorose e intrighi di corte. Il punto di vista sarà quello di una persona molto vicina alla protagonista, di conseguenza la narrazione sarà molto interessante. Il personaggio di Sissi è sempre stato di una ragazza forte e ribelle, che non si fa certo mettere i piedi in testa. La serie televisiva è stata girata tra la Baviera e il Baltico, ed è già stata trasmessa in alcuni paesi, dove ha raggiunto un successo incredibile.

La casa di produzione che ha creato questa serie è la Beta Film, la quale ha già venduto i diritti di trasmissione a ben 120 paesi, tra cui l’Italia. La miniserie di Sissi andrà infatti in onda su Canale 5 a partire da martedì 28 dicembre, subito dopo la conclusione dei giorni festivi. Le puntate che andranno in onda sono 6 in totale e dureranno più o meno 50 minuti. La prima serata verranno trasmesse 2 puntate, e poi trasmesse a due a due fino alla conclusione per 3 prime serate. Per rivederlo in streaming, abbiamo la possibilità offerta da Mediaset Infinity. Basterà registrarsi gratuitamente nell’app e godersi comodamente le puntate quando e dove si vuole. Dopo molteplici rifacimenti teatrali, cinematografici e letterali della storia di Sissi, ora avremo una visione diversa della sua storia.

Non vediamo l’ora di vedere questa nuovissima serie, Sissi, in onda su Canale 5 a partire da martedì 28 dicembre.