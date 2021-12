Tragedia incredibile per l’attrice: trovati morti entrambi i genitori

Una vera e propria tragedia incredibile per la famosa attrice: sono stati trovati morti entrambi i suoi genitori, cosa è successo.

Una tragedia davvero incredibile, quella di cui è stata protagonista la famosissima attrice di importanti serie tv. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’interprete abbia perso contemporaneamente entrambi i suoi genitori in circostanze piuttosto sconosciute.

Leggi anche –> Morta giovane influencer, è caduta da una cascata per scattare un selfie: che tragedia!

La notizia è stata data qualche giorno fa e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. D’altra parte, stiamo parlando di qualcosa davvero di scioccante. È più che normale, quindi, che l’eco conseguitone sia stato incredibile. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nei giorni scorsi, la famosa attrice abbia raccomandato ad alcuni suoi parenti di andare a controllare i suoi genitori dal momento che erano giorni che non riceveva loro notizie. Appena entrati in casa, però, la drammatica scoperti: la coppia di coniugi sono stati trovati morti! Ancora oggi, infatti, non sono state rintracciate le cause. Ed è stata addirittura necessaria indire un’autopsia.

Leggi anche –> Drammatica tragedia dopo Vite al Limite: perdita impressionante, cos’è successo

Tragedia incredibile per l’attrice: morti entrambi i genitori, cos’è successo

Una vera e propria scoperta choc, quella che hanno fatto i parenti della famosa attrice quando hanno aperto la porta di casa dei suoi genitori ed hanno trovato due corpi esanimi in casa. Stiamo parlando proprio di lei: Alicia Witt, volto di ‘The walking dead’, ‘Orange is the new black’ e tante altre ancora serie tv di successo. Cos’è successo, però, esattamente?

Leggi anche –> “Venti secondi dopo e sarei morto”: tragedia sfiorata per il noto vip

Da quanto si apprende, sembrerebbe che i genitori di Alicia, rispettivamente di 87 ed 85 anni, siano stati trovati morti nei giorni scorsi. E, ad oggi, le cause sono ancora da stabilire. A quanto pare, infatti, nelle prossime ore ci sarà un’autopsia che stabilirà se la loro morte è stata causata da qualche perdita di gas o monossido di carbonio. Sul web, infatti, si legge che la coppia, da diverso tempo, lamentava di un mal funzionamento del camino. E così, per riscaldare gli ambienti della casa, hanno provveduto ad acquistare una piccola stufetta. Sarà stato questo che ha causato il loro decesso? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: si tratta di una vera e propria tragedia incredibile.

Noi tutti ci stringiamo intorno al dolore dell’attrice!