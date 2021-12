Nella stragrande parte dei suoi film l’abbiamo amata e conosciuta così, ma sapete com’è diventata oggi la famosa attrice? Trasformazione choc: eccola!

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni! Nata a Sydney il 2 Marzo del 1980, la celebre attrice e sceneggiatrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una ragazzina. E da quel momento, com’è noto a tutti, non si è mai più fermata.

Conosciuta da tutto il pubblico per la sua straordinaria partecipazione nel musical ‘The Westie Monologues’ e tantissime altre rappresentazioni teatrali, la splendida attrice ha compiuto il suo debutto sul grande schermo esattamente nel 2003. Quando, all’età di 23 anni, ha preso parte al film ‘Fat Pizza’ e ‘Ghost rider’. Dopo questi esordi, l’interprete australiana ha cavalcato la cresta dell’onda. Sono davvero tantissimi, infatti, i film a cui ha preso parte. Ed altrettanto diversi i ruoli che ha interpretato. Ad oggi, l’attrice si mostra in vesti completamente diverse rispetto a quelle del suo esordio. Fino a qualche anno fa, infatti, la splendida australiana mostrava con orgoglio le sue rotondità. In questo ultimo periodo, però, è la protagonista indiscussa di una trasformazione choc? Sui social, infatti, si mostra in gran forma. Guardiamola insieme.

Trasformazione choc della celebre attrice: è dimagrita 35 kg, che schianto!

Attrice di fama internazionale, Rebel Wilson è tra i volti più amati del cinema. Da un talento incredibile, una simpatia impressionante e una bellezza al di fuori dal comune, l’interprete australiana vanta di un successo davvero clamoroso. E, sia chiaro, quando facciamo riferimento al suo successo, non ci riferiamo soltanto al clamore per il suo lavoro, ma anche a quello relativo al suo canale social ufficiale.

Amatissima e seguitissima su Instagram, l’attrice australiana non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con un’incantevole scatto, la Wilson ha mostrato i risultati della sua trasformazione choc. La bella Rebel, infatti, ha iniziato un percorso di dimagrimento. E, a quanto pare, ad oggi, sembrerebbe che abbia perso ben 35 kg. Un traguardo davvero impressionante, quindi! Siete curiosi di sapere com’è oggi? Eccola qui:

Prima era splendida, non c’è che dire. Adesso, però, Rebel Wilson lo è ancora di più. Siete d’accordo?