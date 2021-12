Alex Belli, di lui si parla moltissimo ma non tutti hanno visto suo fratello: quel ‘dettaglio’ è spiazzante

Anche fuori dalla casa del GF Vip Alex Belli continua a far parlare di sé, ma pochi sanno chi è suo fratello: la somiglianza si nota eccome!

In tre mesi di permanenza nella casa del GF Vip 6, nessuno è riuscito quanto lui a ‘prendersi la scena’: Alex Belli è stato un grande protagonista di questa sesta edizione del reality e anche dopo la squalifica continua ad essere presente in qualche modo nelle dinamiche del gioco.

Della sua vita privata si conoscono abbastanza dettagli oltre alla tormentata storia con Delia Duran, messa a dura prova proprio nel corso della sua avventura al GF. Ma della sua famiglia d’origine cosa sappiamo?

Ebbene, l’ex attore di CentoVetrine è molto legato ai genitori ed ai fratelli: sì, avete letto bene! Alex Belli, il cui vero nome è Alessandro Gabelli, è il maggiore di ben quattro figli. I tre fratelli sono tutti maschi e conducono una vita molto riservata, lontana dalle luci della ribalta.

Alex Belli, suo fratello ha qualcosa in comune con lui: lo avete mai visto?

I fratelli dell’ex concorrente del GF Vip si chiamano Francesco, Luca e Michele. Sono cresciuti a Parma come lui in una famiglia di allevatori di cavalli: “È una vita che vado a cavallo. I miei nonni avevano una cascina, campi e diversi animali, tra cui mucche e cavalli. È da loro che ho ereditato questa passione che, poi, si è sviluppata ulteriormente negli anni del boom dell’equitazione, intorno al 2000, periodo in cui avevamo un vero e proprio centro ippico con maneggio“, aveva raccontato Belli in un’intervista a Vanity Fair.

Vedere Francesco Gabelli vi stupirà perché lui e Alex si somigliano soprattutto per un particolare ben preciso: nell’immagine che vi mostriamo, tratta dal suo profilo Instagram, ve ne renderete conto.

Avete notato che il sorriso di Francesco è praticamente identico a quello dell’ex gieffino? Da non credere!