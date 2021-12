Anticipazioni GF Vip di Lunedì 27 Dicembre: questi sono stati dei giorni piuttosto infuocati in casa, succederà di tutto in diretta.

Avete sentito anche voi la mancanza, vero? A distanza di una settimana esatta dalla messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip, l’amatissimo reality di Canale 5 è pronto a ritornare in diretta. E a regalare una puntata superlativa al suo affezionatissimo pubblico.

Sappiate che anche Venerdì 1 Gennaio, così come il 25 Dicembre scorso, il GF Vip non andrà in onda. Pertanto, la puntata che verrà trasmessa tra qualche ora su Canale 5 sarà piuttosto indimenticabile. In questi ultimi giorni, infatti, in casa è accaduto davvero di tutto. A partire da incomprensioni e tensioni fino a baci appassionati e molto altro ancora. Insomma, sono stati dei giorni davvero infuocati. È proprio per questo motivo che, come sua abitudine, Alfonso Signorini tenterà di affrontare ogni dinamica costruitasi in casa. Siete pronti a scoprire cosa accadrà nella puntata del GF Vip di stasera, Lunedì 27 Dicembre? Scopriamo insieme tutte le sue anticipazioni.

GF Vip del 27 Dicembre, le anticipazioni della puntata di stasera: accadrà proprio in diretta

Se fino a questo momento ci sono state regalate delle puntate del GF Vip indimenticabile, sappiate che quella di questa sera entrerà nella storia del reality. Come sappiamo, fino a questo momento non sono ancora uscite le anticipazioni ufficiali, ma dando uno sguardo a tutto quello che è successo nei giorni scorsi, possiamo affermarvi che la puntata del 27 Dicembre sarà piuttosto imperdibile.

Facciamo un breve recall di questi giorni. Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ormai, sembrerebbe essere scoppiata la passione. Seppure anche Jessica fosse presa dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, il bell’imprenditore genovese ha fatto ricadere la sua scelta sull’ex tronista. E, come abbiamo potuto constatare nei giorni scorsi, tra i due c’è tanta alchimia, di cui senza alcun dubbio se parlerà tra qualche ora con i diretti interessati. Ma non solo. Se si parla di feeling, non si può fare a meno di fare riferimento a loro: Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due si sono avvicinati sin dall’ingresso dell’ex gieffino. E, ad oggi, sembrerebbero essere davvero inseparabili. Cosa accadrà, però, tra di loro? Sappiamo benissimo che l’opinionista è fidanzata con Silvana Curcio. Quindi, se ne parlerà stasera? Molto probabilmente, si! Infine, ampio spazio ai nominati: chi tra Valeria e Giacomo, Biagio e Miriana avrà la peggio?

Noi questo appuntamento non ce lo perdiamo, voi?