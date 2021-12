Lei è un’attrice molto amata, ma anche suo marito è una star del cinema: è stato il protagonista di una famosa serie

Lei è un’attrice famosissima, ma anche suo marito è una star del cinema: sapete di chi parliamo?

In molti non la riconosceranno, perchè guardando questo scatto, appare molto diversa. Ma la donna in foto è un’attrice famosissima. L’abbiamo vista in Twilight interpretare un personaggio fondamentale, l’avete riconosciuta? E’ molto difficile, perchè nella saga cinematografica è completamente diversa.

L’attrice ha interpretato Rosalie Hale, la vampira figlia adottiva di Carlisle e Esme Cullen. Proprio lei, quando vede Bella entrare in casa Cullen, non ne è molto felice e soltanto in seguito cambierà idea. Bionda, occhi dorati e colorito pallido, impossibile non notare la sua bellezza. Ebbene, come vi abbiamo detto all’inizio, anche suo marito è una star del cinema. E’ un attore molto amato, che abbiamo avuto il piacere di seguire in una famosa serie televisiva.

Leggi anche Grazie a Twilight ha toccato la fama mondiale, l’attrice ha anche recitato in Grey’s Anatomy: l’avete notato?

Lei è un’attrice molto amata ed è sposata con una star del cinema: sapete chi è suo marito?

In questo scatto è fotografata un’attrice molto amata. Vi abbiamo già detto che, l’abbiamo vista nella saga cinematografica di successo, Twilight. Con il personaggio di Rosalie Hale ci ha conquistato. Guardando la foto di adesso e mettendo a confronto quella di oggi, notiamo subito che è molto diversa. Sarebbe stato difficile riconoscerla, senza sapere la sua identità.

Leggi anche L’attore della serie The Vampire Diaries ha recitato anche in Smallville: l’avete notato?

Ovviamente nella saga, ha interpretato un vampiro e il suo aspetto è stato adattato al personaggio. Ma come vi abbiamo già anticipato, Nikki Reed è sposata con una star del cinema. Suo marito è un attore che abbiamo avuto il piacere di seguire in una famosa serie tv, e anche lui, ha interpretato un vampiro. Non è la stessa saga, vi anticipiamo, ma entrambe hanno avuto un successo straordinario. Per caso, avete capito di chi stiamo parlando? Nikki è sposata dal 2015 con Ian Somerhalder. Ricordate dove l’abbiamo visto?

L’attore ha interpretato Damon Salvatore in The Vampire Diaries, insieme a Paul Wesley, che ha vestito i panni del fratello, Stefan. Ebbene, Nikki e Ian sono sposati dal 2015, e soltanto un anno prima hanno iniziato a frequentarsi. Nel 2017 sono diventati genitori di una bambina.