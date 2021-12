Beautiful, anticipazioni americane: arriva una proposta di matrimonio inaspettata; chi sta per convolare a nozze?

Nelle puntata di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte! Le anticipazioni provenienti dagli Usa annunciano colpi di scena ancora più incredibili. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Ci saranno dei colpi di scena agghiaccianti, con tanto di accusa di omicidio! Ma ci saranno anche liete notizie: una proposta di matrimonio assolutamente inaspettata. Chi vuole convolare a nozze? Scopriamo i dettagli.

Beautiful, anticipazioni americane: proposta di matrimonio in arrivo, nessuno lo immaginerebbe

Di matrimoni, a Beautiful, ne abbiamo visti a centinaia! Tra nozze reali, non valide ed interrotte, abbiamo assistito a innumerevoli cerimonie. E, a quanto pare, ne è in arrivo un’altra! Stavolta però non c’entra Ridge e Brooke, in assoluto i personaggi che si sono sposati più volte nella storia della soap. Ma chi farà la proposta di matrimonio?

Ebbene, si tratta di Zende Dominguez, che ha intenzione di fare la proposta proprio durante i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno. Chi è la fortunata? Paris Buckingham! In Italia, la sorella di Zoe ha appena fatto il suo ingresso in scena e non ha nascosto di essere interessata a Zende. Quest’ultimo, però, piace anche alla sorella Zoe, nonostante sia legata sentimentalmente a Carter: le due entreranno in conflitto per lui! Ma, come ci anticipano le puntate americane, a spuntarla sarà proprio Paris: tra i due nascerà una storia d’amore! Convoleranno a nozze?

Nel corso della notte di Capodanno, Zende vuole chiedere Paris in sposa regalandole un anello creato appositamente per lei da Quinn. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa accadrà e se il matrimonio si celebrerà.

Ricordiamo che tra le puntate in America e la messa in onda in Italia passano circa dieci mesi. Se volete continuare a ricevere le anticipazioni dagli Usa, continuate a seguirci!