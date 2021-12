Nella casa del GF la sua bellezza non è assolutamente passata inosservata: sono trascorsi 10 anni, ma che cosa fa oggi?

Tra le bellezze che si sono alternate nella casa del Grande Fratello, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Campana d.o.c e con un fascino davvero irresistibile, la trentaduenne di Pompei è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia nel corso della sua dodicesima edizione. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Leggi anche –> Col suo carattere e bellezza ha conquistato il pubblico del GF 9: com’è la sua vita oggi? Cambio drastico

Condotta da Alessia Marcuzzi a partire dal 24 ottobre del 2011, la dodicesima edizione del Grande Fratello è stata ricca di concorrenti. Tra questi, come dicevamo, ha maggiormente catturato l’attenzione la splendida Claudia Letizia. Trentadue anni e performer di burlesque, la splendida campana ha saputo immediatamente conquistare il pubblico italiano. E, diciamoci la verità, ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi esattamente 10 anni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, ma com’è cambiata la sua vita dopo il reality? Scopriamolo insieme!

Leggi anche –> Era la pugile del GF 8: resterete sorpresi nel sapere cosa fa oggi, l’avreste mai detto?

La bellezza di Claudia Letizia ha conquistato tutto il pubblico del GF, ma cosa fa oggi?

Seppure il percorso di Claudia Letizia all’interno della casa del Grande Fratello non è andato affatto a buon fine, il successo conseguitone è stato davvero pazzesco! La sua bellezza ha conquistato tutti, ma anche il suo forte e determinato carattere non è stato affatto da meno. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi poco più di 10 anni dal suo ingresso in casa, ma cosa fa oggi? Sono davvero in tantissimi a chiederselo, ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Leggi anche –> L’ingresso nella casa del GF 8 ha sancito il suo debutto in tv: ricordate com’era? Sono trascorsi 12 anni

Forse non tutti lo sanno, ma dopo il GF Claudia Letizia ha letteralmente spiccato il volo. Attrice cinematografica, televisiva e protagonista di musical, la splendida campana ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda dopo il reality di Canale 5. Senza considerare, inoltre, che spesso e volentieri l’abbiamo vista in alcuni salotti televisivi in qualità di opinionista. Ed è anche conduttrice radiofonica su un’importante emittente radiofonica nazionale.

Vi piacerebbe poterla rivederla sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo!