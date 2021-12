Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “Siamo asintomatici, stanno tutti bene”

Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid: l’hanno comunicato sui social, come stanno adesso.

Soltanto due giorni fa Chiara Ferragni e Fedez, partiti per le vacanze di Natale, hanno preferito far ritorno a casa per un piccolo problema di salute della figlia Vittoria. Adesso, però, è arrivata la brutta notizia: hanno comunicato di aver contratto il covid.

Leone e Vittoria, per fortuna, sono negativi e anche per questo, i due coniugi terranno le mascherine in casa. Mantenere una certa distanza con i piccoli non è facile, e per questo dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti possibili, per evitare di contagiarli.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’hanno comunicato su instagram, come stanno

Chiara Ferragni e Fedez hanno comunicato da pochissimo di aver contratto il covid. I coniugi hanno riferito, tramite diverse storie instagram, di aver monitorato la situazione in questi giorni.

“Come potrete intuire, io e la Ferri siamo positivi… ieri abbiamo fatto il molecolare e oggi abbiamo ricevuto i risultati e siamo positivi. I bambini, non si sa come, ma sono negativi e per questo dobbiamo stare con le mascherine in casa, tutto il giorno, e non possiamo mantenere una distanza per accudirli. Fortunatamente siamo asintomatici, stanno tutti bene, la nostra priorità sono i bambini. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci e facciamoci compagnia”, hanno detto nelle storie instagram.

Come spiegato sui social, non presentano al momento sintomi e stanno bene. Per loro, adesso, la priorità sono i bambini e quindi, cercare di stare attenti per evitare di contagiarli. Chiara ha spiegato, nelle storie riprese dal cantante, che da diversi giorni stavano monitorando la situazione. Nelle sue storie social, ha poi aggiunto che il lato positivo è il fatto di essere asintomatici e che hanno scoperto la positività solo facendo i controlli: “Speriamo di negativizzarci presto e speriamo per i bimbi”.