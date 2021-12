Diletta Leotta è un personaggio amatissimo, ma in pochissimi conoscono questo retroscena sul suo conto: l’avreste mai immaginato?

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Diletta Leotta. Giovanissima e bellissima, la splendida siciliana ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una ragazzina. Pensate, aveva soltanto 17 anni quando ha iniziato a lavorare per un’emittente locale. E, da quel momento, non si è mai più fermata!

Adesso Diletta Leotta è uno dei volti più affermati ed apprezzati di DAZN. Spesso e volentieri in campo per commentare i match più importanti della Serie A nostrana, la conduttrice sportiva non perde mai occasione di poter dimostrare la sua professionalità e bravura. E, dato l’incredibile successo ottenuto in tutti questi anni, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Ad oggi, la bella Leotta è amatissima. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo ‘retroscena’ sul suo conto. Pensate di essere fan di Diletta e di conoscere ogni cosa su di lei? Senza alcun dubbio, non saprete quello che vi racconteremo tra qualche istante. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ su Diletta Leotta: l’avreste mai detto?

Sin da subito, quindi, Diletta Leotta ha capito quale fosse il suo mondo e la sua più grande passione. Cosa è successo, però, con il suo percorso di studi? Appurato che, alla sola età di 17 anni, ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo come conduttrice sportiva, siete curiosi di sapere che diploma e laurea ha le splendida Diletta?

Seppure sia amatissima ed apprezzatissima, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena su Diletta Leotta. Sapete, ad esempio, in che cosa è diplomata? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che la splendida conduttrice sportiva abbia conseguito il diploma presso un liceo scientifico ad indirizzo linguistico della sua città. Ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che, proprio nel 2015, abbia conseguito anche la laurea presso la LUISS di Roma in giurisprudenza. Insomma, così come la sua carriera televisiva, anche quella scolastica è piuttosto ricca ed intensa.

Diteci la verità: conoscevate questo ‘retroscena’?