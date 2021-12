Dopo due maschietti arriva il fiocco rosa: è nata Alice, gioia immensa per la coppia; l’annuncio sui social.

“Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio.. affrontare un parto da positiva e da sola non è facile ma tu sei stata una forza della natura.. finalmente Alice è con noi.” Queste le parole del neo papà, dopo la nascita della sua terza figlia. Una gioia immensa in un momento buio.

Si, perché Alice è arrivata quando la mamma era positiva al Covid: la donna ha dovuto affrontate il parto da sola, senza la vicinanza dei suoi cari. Per fortuna tutto è andato per il meglio e la più grande delle gioie è arrivata con la piccola Alice. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

LEGGI ANCHE —–>“E’ nato Carlo, mio figlio”: il tenerissimo annuncio del cantante

Benvenuta Alice: fiocco rosa a casa del famoso calciatore, si tratta del terzo bebé per la coppia

Dopo Alfredo e Alessandro, il noto calciatore è diventato papà per la terza volta! Ad unirsi alla sua meravigliosa famiglia è una femminuccia, Alice. Di chi parliamo? Di Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa. Il napoletano è diventato papà per la terza volta a 8 anni dalla nascita del suo secondogenito: una gioia immensa, nonostante le difficoltà.

La neo mamma Pamela Chiccoli ha dovuto infatti affrontare il parto da positiva al Covid, lontana dai suoi cari e con tanta preoccupazione. “Posso solo dire che il tunnel più buio della mia vita oggi vede la luce più meravigliosa. Alice 3890 kg di vitellona e 53 cm di stangona!”, ha scritto Lady Criscito su Instagram, annunciando la nascita della piccola.

LEGGI ANCHE —–>La casa di carta, è incinta! L’annuncio è arrivato sui social: che sorpresa!

Il post è stato invaso dai messaggi di auguri per la coppia e tantissimi messaggi di vicinanza e affetto per Pamela, che ha dimostrato di avere tantissima forza. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ai neo genitori i nostri migliori auguri! E benvenuta al mondo piccola Alice!