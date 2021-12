GF Vip, chi Christian Selassié: conoscete il fratello maggiore delle Principesse; cosa sappiamo di lui.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo: si tratta dell’edizione più lunga di sempre, che si concluderà il 14 marzo del 2022. E tra le protagoniste assolute d questa edizione ci sono senza dubbio loro, le Princess!

Jessica, Lulù e Clarissa hanno iniziato la loro avventura come concorrente unico, per poi essere separate nel corso delle puntate. La più piccola delle tre, Clarissa, è stata eliminata dal gioco, ma Lulù e Jessica sono ancora dentro, più determinate che mai ad andare avanti. E per loro, questa sera, una meravigliosa sorpresa: il fratello Christian entrerà in casa per loro! Cosa sappiamo di lui?

GF Vip, le principesse Selassié hanno un fratello: cosa sappiamo di Christian

Ormai le conosciamo tutti: Clarissa, Jessica e Lulù sono le Principesse Selassié, tanto estrose ed eccentriche fuori, ma dal cuore tenero e ricco di fragilità. Attraverso l’esperienza al GF Vi abbiamo imparato a conoscere quasi tutto delle tre sorelle, unitissime tra loro. Ma sapete che le princess hanno anche un fratello?

Si chiama Christian, dovrebbe avere circa 32 anni ed è il fratello maggiore delle Selassiè. Come riporta Fanpage.it, si tratta del dodicesimo in linea di successione per il trono etiope. Come il resto della famiglia delle princess, Christian non ama particolarmente apparire: non ha profili social e non ha mai commentato nulla sul percorso delle sorelle nella casa. Questa sera, però, il principe arriverà proprio in persona a fare una sorpresa alle sorelle! In particolare a Jessica, che oggi, 27 dicembre, compie 27 anni.

Qualche anno fa, il nome di Christian Selassié finì sulle riviste di gossip per via di una presunta relazione con Giovanni Ciacci. È stato proprio quest’ultimo però, qualche mese fa, a smentire la storia a Fanpage.it, definendo quel gossip “frutto di voci mai verificate”. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per assistere alla sorpresa di Christian per le principesse: siamo certi che Jessica e Lulù saranno super felici.