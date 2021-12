GF Vip, “Sei incommentabile”: la dura accusa a Manila Nazzaro arriva proprio da lei; cosa è successo nelle ultime ore.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip. Questa attualmente in corso sarà l’edizione più lunga di sempre: l’ultima puntata del reality andrà in onda il 14 marzo! E tra le concorrenti ancora in gara c’è anche lei, Manila Nazzaro, che ha scelto di proseguire nel gioco e di non tornare a casa a dicembre. L’ex Miss Italia è molto amata sia dentro che fuori la casa, ma proprio qualche ora fa è arrivata per lei un’accusa decisamente pesante.

Ad attaccarla attraverso i social è stata proprio una sua ex coinquilina, eliminata dal GF Vip. “Sei incommentabile”, scrive su Instagram. Scopriamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE —–>Incomprensioni al Gf Vip, Katia sbotta contro Gianmaria: “Non hai voglia di fare niente”

GF Vip, un’ex concorrente si scaglia contro Manila Nazzaro: “Sei incommentabile”

“Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato”. Parole forti, quelle indirizzate alla concorrente del GF Vip da una delle sue ex coinquilini. Si, perché ad attaccare l’ex Miss Italia è stata proprio un’ex concorrente del reality show, che accusa Manila di essere falsa e molto diversa da come vuole apparire. Di chi stiamo parlando?

Di Clarissa Selassiè, la più piccola delle Princess, eliminata dal gioco qualche settimana fa. La principessa si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, in seguito ad una lite tra Manila Nazzaro e la sorella Lulù, per via delle pulizie in cucina. Clarissa ha preso le difese della sorella maggiore, lanciando accuse ben precise alla Nazzaro: “La tua falsità non ha confini, il tuo finto buonismo è imbarazzante”.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, “L’ho visto che ti dispiaceva, stai tranquillo”: confronto tra Gianmaria e Alessandro, l’argomento è proprio Sophie

Insomma, il clima è piuttosto incandescente sia dentro che fuori la casa del GF Vip. Cosa accadrà nel corso della puntata in diretta di questa sera, lunedì 27 dicembre 2021? Siamo certi che ci saranno tantissimi colpi di scena. Appuntamento in prima serata su Canale 5: vedrete la puntata?