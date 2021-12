GF Vip, ora non si nascondono più: scatta il bacio durante la festa; cosa è successo nelle scorse ore nella casa.

Continuano le avventure nella casa del GF Vip 6. I concorrenti stanno trascorrendo insieme le vacanze di Natale, tra cene e feste ricche di musica ed allegria. E, proprio nel corso della festa organizzata ieri, domenica 26 dicembre 2021, è accaduto qualcosa di davvero notevole!

Nel bel mezzo del party, in cui non è mancata la musica, due concorrenti si sono lasciati andare ed è scattato il tanto atteso bacio! Proprio lì, davanti a tutti. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Incomprensioni al Gf Vip, Katia sbotta contro Gianmaria: “Non hai voglia di fare niente”

GF Vip, scatta il bacio davanti a tutti: è nata una nuova coppia?

Di coppie o pseudo tali ne stanno nascendo tantissime nella casa del GF Vip 6. Al momento, l’unica storia che sembra procedere a gonfie vele è quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, mentre per gli altri ci sono flirt complicati e relazioni turbolente! Proprio ieri sera, però, durante la festa, una delle coppie è uscita allo scoperto!

Nel salotto, insieme a tutti gli altri e sotto gli occhi vigili delle telecamere, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono baciati ripetutamente! I due hanno sempre mostrato di avere feeling, ma si erano sempre trattenuti. Anche perché, almeno fino a poco fa, Biagio aveva una fidanzata fuori dalla casa. Baciando apertamente Miriana, il pugliese sembra aver fatto la sua scelta: è nato un nuovo amore nella casa più spiata della tv?

LEGGI ANCHE —>GF Vip, “L’ho visto che ti dispiaceva, stai tranquillo”: confronto tra Gianmaria e Alessandro, l’argomento è proprio Sophie

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà. Ricordiamo che c’è un altro flirt in corso: quello tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Archiviata la conoscenza con Gianmaria, l’ex tronista è sempre più vicina al nuovo arrivato, dal quale sembra essere molto attratta. Insomma, la passione sta scoppiando nella casa del GF Vip. Qual è la coppia che vi convince di più?