Per tutti gli amanti di ‘Parenti serpenti’ è davvero impossibile dimenticarci di lei: la simpaticissima Gina, sapete che cosa fa oggi e com’è cambiata.

Si avvicinano le feste natalizie ed, oltre agli addobbi, non possono assolutamente mancare dei veri e propri cult di questo periodo. Oltre ai classici ‘Mamma ho perso l’aereo’ oppure ‘Una poltrona per due’, non possiamo fare a meno di citare un altro film che ha scritto la storia del cinema italiano. Facciamo riferimento proprio a ‘Parenti serpenti’.

Uscito in tutte le sale cinematografiche nel lontano 1992, la pellicola diretta da Mario Monicelli ha raccontato le avventure di una classica famiglia italiana, che , in occasione delle festività natalizie, decidono di riunirsi e di trascorrere questi giorni in compagnia. Inutile dirvi che, molto presto, quello che doveva essere un’ottima occasione per stare tutti insieme, si è rivelato un espediente per far venire a galla vecchi dissapori, litigi e contrasti. Insomma, un vero e proprio capolavoro di film. E che ancora oggi continua ad essere amatissimo. Tra i tantissimi personaggi che hanno reso unica la pellicola,c’è anche lei: la mitica Gina, interpretata dalla mitica Cinzia Leone. Ecco, cosa sappiamo adesso su di lei? Sono trascorsi quasi 30 anni dalla pellicola, ma cosa fa?

Era Gina in Parenti serpenti, ma cosa fa oggi? E com’è cambiata?

Nel film ‘Parenti serpenti’, la mitica Cinzia Leone ha vestito i panni di Gina, moglie di Alessandro, che non veniva vista di buon occhio da parte delle sorelle di suo marito. Le donne, infatti, erano convinte che Gina tradisse il loro fratello. E questo, purtroppo, non ha affatto altro che peggiorare l’opinione che avevano su di lei.

Sono trascorsi quasi 30 anni dall’uscita del film, che tra l’altro ancora adesso continua ad essere un cult soprattutto del periodo natalizio, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi la bella Cinzia Leone? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo scoperto che ancora adesso, a distanza di anni, continua a svolgere la professione da attrice. Principalmente su palchi teatrali, la Leone continua a vantare di un successo davvero clamoroso. Com’è diventata, invece? Guardate un po’ voi:

Saranno anche passati quasi 30 anni da ‘Parenti serpenti’, ma la splendida Cinzia Leone continua ad essere identica a Gina. Siete d’accordo?