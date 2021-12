Ha passato lì le festività natalizie: avete mai visto la casa di Alba Parietti a Courmayeur?

Molto attiva su Instagram, Alba Parietti ha mostrato ai follower i deliziosi scatti della sua casa di Courmayeur dove ha passato il Natale.

Cosa c’è di meglio della montagna e della neve per godere appieno del Natale? Lo sa bene Alba Parietti che in questi giorni si trova nella splendida località alpina di Courmayeur, meta rinomata per le vacanze invernali.

Reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show, la showgirl è spesso presente in tv nel ruolo di opinionista dei programmi più seguiti come La Vita in diretta e Zona bianca.

La Parietti sta condividendo con le sue migliaia di fan il meritato riposo in questi giorni di festa tramite degli scatti che la ritraggono con i bellissimi paesaggi tipici di Courmayeur dove possiede un’altra casa.

Come si vede dalle foto, si tratta di un vero ‘gioiellino’: impossibile non innamorarsene!

Alba Parietti, la sua casa di Courmayeur ha un’atmosfera davvero magica: che meraviglia

Tra le dimore appartenenti ai vip, quella dove Alba abita a Milano ha sempre colpito tutti: un’atmosfera calda e accogliente ne fa un delizioso ‘nido’ in cui tutti vorrebbero rifugiarsi. Lo stile barocco e il colore rosso sono le sue caratteristiche principali e sia l’interno che l’esterno sono semplicemente strepitosi.

Anche la casa di Courmayeur non è da meno e ricorda tantissimo quella milanese: come si nota da queste immagini, lo stile barocco domina anche qui.

“Come in tutte le mie case un grande disordinatissimo ordine. In questa casa ci sono magnifiche presenze di persone che anche se non ci sono più sono con me in ogni istante, oggetto, respiro”, ha scritto la conduttrice a corredo del post che mostra vari angoli della casa.

Tappeti, tende, cornici dorate, statue, lampadari, quadre: uno stile unico che esprime al meglio la personalità incisiva della proprietaria.

Che dire, uno spettacolo che lascia senza fiato!