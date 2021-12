Il passare del tempo ha reso Matilde Brandi ancora più bella, ma com’era da giovanissima: spunta una foto del passato, incantevole!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Matilde Brandi! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando aveva appena 21 anni, la splendida ballerina romana ha dato inizio ad una carriera davvero impressionante.

Nata a Roma nel 1969, Matilde Brandi capisce sin da subito qual è la sua più grande passione: la danza! E così, dopo aver ottenuto il diploma al Balletto di Roma, compie il suo debutto nella trasmissione di Gigi Proietti ‘Club ‘92’. Da quel momento, la carriera televisiva della splendida Brandi come ballerina è tutta in salita. Punto di riferimento di Fantastico su Rai Uno e Bellezze al bagno su Rete Quattro, Matilde diventerà un volto amatissimo degli anni ’90 ed inizi 2000 della televisione nostrana. Di strada, in tutti questi anni, la bella Brandi ne ha fatta. E, sia da ballerina e sia da conduttrice, ha saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere un volto amatissimo del piccolo schermo italiano. Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Oggi è straordinaria, ma com’era da giovanissima? Siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quasi 20 anni fa! Eccola: è sempre incantevole!

Matilde Brandi da giovanissima, spunta la foto: sempre uno schianto!

Poco più di un anno fa, abbiamo potuto ammirare ed apprezzare il suo carattere e la sua bellezza nella casa del GF Vip. Siete curiosi, però, di sapere quanto è cambiata nel corso degli anni? Appurato che il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1991 all’età di 21 anni ed oggi è favolosa, com’era da giovanissima?

Come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di circa 20 anni fa. Era esattamente il 2002 quando, in tutta la sua bellezza, Matilde Brandi prendeva parte, insieme ad altri Vip, ad una puntata di Passaparola. Siete curiosi di vederla? Eccola qui! Vi anticipiamo: il passare degli anni non ha affatto scalfito la sua bellezza.

Oggi, diciamoci la verità, Matilde Brandi è favolosa, ma intorno ai primi anni del 2000 era ugualmente splendida. A proposito, avete notato anche voi? Saranno anche passati quasi 20 anni da quel momento, ma la ballerina romana è sempre rimasta identica al passato. Qual è il suo segreto?