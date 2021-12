Oggi vediamo l’attore così in Un posto al sole: ricordate com’era agli inizi, quando è entrato nella soap opera?

Un posto al sole è una soap opera interamente prodotta in Italia. Va in onda dal 1996 e non si è più fermata. Il successo che l’ha avvolta ha fatto sì che questa proseguisse negli anni e ancora oggi è trasmessa. Sono ben 25 anni che ci lasciamo travolgere dalle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.

Spesso, al centro dell’attenzione, abbiamo visto Roberto Ferri. Ha sempre colpito il suo legame con Marina Giordano. Lavorano insieme ai Cantieri. Molti sono i fan che hanno sperato che fra i due, dopo il distacco, potesse ritornare l’amore. Al momento, non sembrerebbe essere così, perchè l’imprenditore ha allacciato un rapporto con Lara Martinelli, con la quale aveva già avuto una relazione mesi fa, mentre Marina si è sposata con Fabrizio Rosato. L’attore che interpreta Ferri è Riccardo Polizzy Carbonelli. Oggi lo vediamo così, ma com’era quando è entrato nel cast? Vediamo insieme quanto è cambiato.

Amato attore di Un posto al sole: com’era agli inizi, quando è entrato nella soap opera

Riccardo Polizzy Carbonelli è un attore italiano molto amato. Classe 1961, è nato a Roma. Vanta una ricca carriera, ha lavorato per il cinema e per svariate produzione televisive. Ha recitato per il cinema in La visione del sabba, Condannato a nozze, La rentrèe, Un amore così grande; in televisione l’abbiamo visto in Un figlio a metà-Un anno dopo, Nonno Felice, In nome della famiglia, Il Segreto di Arianna, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Le tre rose di Eva 4, e ha vestito tantissimi altri personaggi ancora, impossibile citare tutte le pellicole che l’hanno visto presente.

L’attore è sempre stato molto impegnato anche a teatro. Sicuramente il ruolo che l’ha fatto conoscere al pubblico è quello di Roberto Ferri, nella soap opera Un posto al sole. Qui, è entrato nel 2001 e da allora non ci ha più lasciato. Ma com’era l’attore quando è entrato nella soap?

Questo è uno scatto ripreso da una scena di Un posto al sole. Dovrebbe risalire ad un episodio trasmesso nel 2002. Come potete osservare, qui, l’attore era più giovane, parliamo più di 15 anni fa. Non è cambiato molto nell’aspetto, a parte i dettagli e anche nello stile, il suo personaggio non ha subito cambiamenti, non trovate?