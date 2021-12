L’ex corteggiatore lo annuncia a sorpresa sul suo profilo Instagram: sarà papà per la prima volta, splendida notizia!

In arrivo una splendida notizia per l’ex volto noto di Uomini e Donne. Diventerà papà per la prima volta, vi ricordate di lui? Lo ha annunciato insieme alla fidanzata con un dolcissimo post sui loro rispettivi profili. La notizia ha colto tutti di sorpresa, splendido!

Lo abbiamo conosciuto come ex corteggiatore del noto programma. Il suo percorso, dedito a conquistare la bella campana, non è andato a buon fine. La ragazza infatti, sta ancora stabilmente con la sua scelta, e anche il futuro papà si è rifatto una vita con la sua attuale compagna, una bellissima ragazza straniera. L’inaspettato annuncio è arrivato tramite post Instagram, con una serie di foto e video che raccontano l’emozione della lieta scoperta. I due ragazzi stanno insieme da circa un anno e mezzo, ma già sono pronti per mettere su famiglia insieme.

Leggi anche Diventerà papà per la seconda volta: l’amatissimo volto della tv l’ha appena annunciato, che gioia!

Ex corteggiatore sarà papà per la prima volta, annuncio a sorpresa!

La felicissima coppia è quella composta dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Antonio Moriconi e la sua bella fidanzata di origine rumene Iulia Sciumè. La coppia ha annunciato la gravidanza con un dolce post che mostra anche il test di gravidanza positivo, su cui c’è scritto “Hi dad” e il felice futuro papà sullo fondo. Antonio Moriconi sotto il post scrive: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente”.

Leggi anche La sua esperienza come tronista a Uomini e Donne finì prima del previsto: sei anni dopo la sua vita ha preso tutta un’altra piega

Il messaggio continua con “la vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo”. Quanta dolcezza dal futuro papà! Il post contiene anche il momento della prima ecografia, sulle note della romantica canzone A Thousand Years.

Leggi anche Teresa Langella: “Un medico chirurgo mi ha molestata’, drammatica confessione

Quanta felicità per questa coppia, congratulazioni ai futuri genitori Antonio Moriconi e Iulia Sciumè.