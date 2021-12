L’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli sfoggia la sua nuova coperta: sapete quanto costa? Il prezzo è davvero da capogiro!

Sonia Bruganelli, grazie al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha avuto la possibilità di farsi conoscere in maniera più approfondita dal grande pubblico, scollandosi di dosso il tradizionale ruolo di moglie di Paolo Bonolis. Il web è sempre più incuriosito dal suo stile di vita, e ora sfoggia la sua nuova coperta: sapete quanto costa?

Sappiamo che Sonia Bruganelli ama il lusso e le cose belle, d’altronde se le può permettere e le sfoggia con orgoglio. La casa della famiglia Bonolis è infatti arredata con pezzi di design prestigiosi e arte siciliana. Dopo aver indagato su i dettagli della sua casa, e su i tantissimi accessori griffati della Bruganelli, arriva un nuovo arrivo. Una coperta di una marca molto prestigiosa, regalatagli dal brand stesso. Il materiale con cui è fatta è davvero fantastico, un misto di lana e pregiato cachemire.

La nuova coperta di Sonia Bruganelli: quanto costa?

Questa volta non si tratta di un pazzo acquisto dell’opinionista del GF Vip, ma di un bellissimo regalo donatogli dal brand. Il prestigiosissimo marchio è Louis Vuitton, ormai celebre e iconico. La Bruganelli fa sapere di questo apprezzatissimo regalo sul suo profilo Instagram, pubblicando un post dove apre la busta con il marchio in bella vista e poi accarezza il morbidissimo tessuto. Accompagna il video la descrizione: “Quando hai bisogno di una nuova coperta da utilizzare nei pomeriggi di attesa del Grande Fratello e i tuoi amici di Louis Vuitton ti vengono in soccorso”.

Questi noti brand sono soliti regalare ai personaggi più in vista e influenti alcuni dei loro prodotti migliori, proprio per pubblicizzare il dono e farlo vedere al grande pubblico. In questo caso la coperta di Louis Vuitton è un prodotto iconico dell’azienda, con il classico logo super riconoscibile. Questa coperta è un prodotto molto versatile, poiché si può indossare anche come un’elegante mantella. Sapete il costo di questo prezioso capo? Il prezzo è di 1030 euro, un costo da capogiro per una coperta, ma se si considera l’altissima qualità della materia prima, non sembra così impensabile.

Vi è piaciuta la nuova coperta Louis Vuitton di Sonia Bruganelli?