Sorprese e regali da sogno: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano così il loro primo anniversario; i dettagli di un giorno magico.

Non tutti avrebbero scommesso sul loro amore. Ma, a distanza di un anno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più uniti che mai. La coppia, nata nella casa del GF Vip 5, ha scelto il 26 dicembre come data di anniversario: è stato proprio il giorno in cui, nella casa, si sono scambiati il primo bacio. Un bacio dato per gioco, al suono della sirena, ma tra loro è sentimenti erano già pronti ad esplodere. Come hanno festeggiato?

Per la gioia dei numerosissimi fan dei “Prelemi”, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso diversi attimi del loro giorno speciale. A partire dai post strappalacrime che si sono dedicati a vicenda. E sapete cosa si sono regalati? Anche in questo caso hanno dimostrato di essere anime gemelle! Scopriamo i dettagli!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, primo anniversario per i “Prelemi”: dediche da brividi, regali e sorprese

Buon anniversario Prelemi! Ieri, 26 dicembre 2021, è passato un anno dal primo bacio di Giulia e Pierpaolo: il primo di una lunga serie. A distanza di 365 giorni, la coppia è più innamorata che mai, pronta a passare il futuro insieme. Lo hanno ribadito anche ieri, nelle dediche condivise su Instagram: Giulia ha detto a Pier di sognare di invecchiare insieme, e raccontare ai nipoti della loro storia d’amore. “Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre.. non cambiare mai!”, sono le parole di Pretelli. Ma dove hanno trascorso la giornata?

Ebbene, prima sorpresa! È stato Pierpaolo ad organizzarla, portando Giulia in una fantastica suite a Roma, dove ad accoglierla ha trovato palloncini e rosse rosse:

In questo luogo super romantico, i due si sono scambiati i regali, dimostrando di conoscersi alla perfezione. Un anello per Giulia ( il chiodo di Cartier) e un orologio per Pierpaolo, anche questo firmato Cartier: quando si dice essere fatti l’uno per l’altro!

Regali super apprezzati! E per finire, la coppia ha cenato in un meraviglioso ristorante con vista sul Colosseo: un’atmosfera magica per una serata da sogno. Che dire, viva l’amore e tanti auguri di felicità ai Prelemi!