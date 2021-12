The Ferragnez, sapete qual è il valore della spettacolare villa sul Lago di Como? La cifra vi spiazzerà.

E’ disponibile su Amazon Prime la serie ‘The Ferragnez’, in cui sono raccontati alcuni dettagli della vita della regina delle influencer, Chiara Ferragni e della sua famiglia. A meno di 48 ore dalla sua uscita, ha avuto subito un buon riscontro da parte del pubblico.

Chiara e Fedez sono una delle coppie più amate e sicuramente una delle più chiacchierate soprattutto sul web. Con profili instagram da milioni e milioni di follower, non passano mai inosservati. The Ferragnez è un docu-reality che rivela una serie di dettagli sulla vita della famiglia. Lo scorso anno hanno trascorso i giorni precedenti a Natale in una bellissima villa sul Lago di Como e nella serie il tutto è ripreso. Ma sapete qual è il prezzo per affittarla? La cifra è stratosferica.

The Ferragnez, quanto costa affittare la spettacolare villa sul Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. Sul web, con migliaia e migliaia di follower che li seguono, sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate. Sono molte le storie in cui si mostrano insieme e le risate sono spesso assicurate.

Fedez, in particolare, riprende molti dei momenti di famiglia e alcuni sono davvero iconici. Ma adesso, i dettagli della vita di coppia e della famiglia Ferragnez sono a molti conosciuti, perchè è uscita su Amazon Prime ‘The Ferragnez-La serie‘. La serie documenta il periodo fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 quando Chiara Ferragni era incinta di Vittoria e Fedez era alla prima partecipazione a Sanremo. In questo docu-reality, ci sono delle scene in cui mostrano i giorni precedenti a Natale, trascorsi dalla famiglia, lo scorso anno, in una villa mozzafiato sul Lago di Como. Il posto scelto è Villa Porto Felice a Mezzegra.

La struttura si sviluppa su 4 livelli, ed è circondata da un ampio parco, e numerosi sono i confort. E’ divisa in undici camere da letto e sette bagni. Si possono ospitare fino a 20 persone. Ma sapete qual è il prezzo di affitto? La cifra è stratosferica, sembrerebbe che, secondo quanto riportato da ‘design fanpage.it, per un soggiorno di tre notti nel periodo natalizio la villa viene affittata ad un costo di 48.750€. Una cifra elevatissima, non accessibile a tutti.