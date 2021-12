“L’unica telenovela siete voi”: Soleil senza mezzi termini sulla nuova ‘coppia’

Gf Vip, Soleil non usa mezzi termini e dice la sua sulla nuova ‘coppia’: “L’unica telenovela siete voi”.

Soleil Sorge è una concorrente del Grande Fratello Vip ed è sicuramente tra le protagoniste. Fin dall’inizio del reality, è spesso stata al centro delle dinamiche del gioco. Il suo rapporto con Alex Belli ha tenuto incollati davanti alla televisione gli italiani. Molti credevano si trattasse solo di finzione, per altri, stava per nascere qualcosa di molto forte e vero.

Ora che l’attore è uscito, Soleil continua ad essere il perno della casa. Spesso, gli altri coinquilini si avvicinano a lei per chiedere consiglio. Negli ultimi giorni, ha recuperato il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, che è sempre stato alto e basso. E’ stata proprio lei a metterlo in guardia da Sophie, dopo l’entrata di Alessandro Basciano. Infatti, l’ex tronista non ha nascosto, appena dopo il suo ingresso, l’interesse per il nuovo concorrente. Così, Gianmaria ha deciso di chiudere questa ‘storia’. Ma Soleil, trovandosi due sere fa, in sauna con Sophie e Basciano, dove hanno messo in atto una sorta di soap opera spagnola che vedeva protagonisti i due, non si è tirata indietro a dire la sua.

“L’unica telenovela siete voi”: Soleil senza mezzi termini su Sophie e Basciano

Sophie e Alessandro Basciano sono sempre più vicini. Nessuno dei due ha mai nascosto l’interesse che prova verso l’altro. Proprio per questo, Gianmaria Antinolfi, che aveva allacciato un rapporto speciale con l’ex tronista, ha deciso di chiudere.

La Codegoni e il nuovo arrivato, trascorrono molto tempo insieme, in sauna, lontano da occhi indiscreti. E due sere fa, hanno messo in atto una sorta di soap opera spagnola, giocandoci su, con Soleil che traduceva e commentava. Il mattino dopo, ha raccontato tutto a Gianmaria, svelando i vari commenti che Sophie e Basciano hanno rivolto all’uomo e a Federica. Quest’ultima e Antinolfi, sembrano avere una bella intesa. Ma qui, ancora una volta, Soleil non si è tirata indietro e ha detto la sua.

Ha spiegato quanto successo ieri, dicendo che i due tiravano in mezzo, appunto, il napoletano e Federica: “Loro erano Pedro e Carmencita, lui ha detto che tu ha più la faccia da Pedro e io ho detto ‘tu sei Pedro e lei Carmencita, loro non c’entrano niente (riferendosi a Gianmaria e Federica),e ho detto, guarda che l’unica telenovela siete voi qua“. A quanto pare, Soleil ha le idee ben chiare sulla nuova ‘coppia’ Basciano-Codegoni.