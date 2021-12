Uomini e Donne, “Mi annoia a morte”: Maria De Filippi non ne può più e reagisce così

“Mi annoia a morte”, Maria De Filippi non ne può più durante la puntata di Uomini e Donne e reagisce proprio in questo modo: cos’è successo.

Sempre calma ed incline a ragionare con i suoi ospiti, abbiamo visto pochissime volte sbottare Maria De Filippi. Pensate, non l’ha nemmeno fatto quando Andrea Nicole e Ciprian, nel corso di una recentissima puntata di Uomini e Donne, sono entrati a centro studio ed hanno raccontato di aver trascorso la notte insieme.

Seppure, quindi, cerchi sempre di mantenere la calma, a volte può capitare di perdere le staffe. È proprio questo, infatti, quello che è successo nel corso di un’ultima puntata di Uomini e Donne. Chiamati al centro studio del dating show due volti noti del parterre, Maria De Filippi ha ascoltato la loro storia. E, quando non ne ha potuto più, è intervenuto. Ed ha reagito proprio così: “Mi annoia a morte”. Cos’è successo, però, esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne e reagisce così: “Mi annoia a morte”

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, vi assicuriamo, è successo davvero di tutto al centro studio, tanto che anche Maria De Filippi è dovuta intervenire. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Il protagonista di questo momento di caos al centro studio è stato proprio lui: Luigi, cavaliere del parterre maschile. Chiamato a discutere della sua conoscenza con Marika, si è trovato al centro di un momento davvero incredibile. La dama siciliana, infatti, ha espresso i suoi dubbi sul napoletano per via di alcuni comportamenti piuttosto ambigui. Secondo Marika, infatti, Luigi le avrebbe mentito su Letizia, altra dama del parterre. Ed ha sostenuto che il cavaliere le avrebbe detto che il numero della donna non sia stata lui a volerlo prendere, ma che sia stato costretto dalla redazione. Un’accusa bella e buona, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha fatto scatenare la reazione della padrona di casa. “A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”, ha detto la conduttrice. Ascoltando, tra l’altro, il racconto di una delle sue redattrici su come sono andate veramente le cose.

La discussione al centro studio, infine, si è conclusa con l’invito di Maria De Filippi di non fare più rapportare la redattrice ‘accusata’ da Luigi con lo stesso. E di interagire con lui sempre e solo con testimoni. “Così evitiamo un macello”, ha detto.