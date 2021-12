Niente trucco, niente filtri: Adele si mostra così al suo pubblico per il fantastico annuncio

La nota cantante Adele si mostra senza trucco e senza filtri per il fantastico annuncio al suo pubblico: ecco di cosa si tratta

Siamo abituati a vederla sempre preparata, ma questa volta la cantante ha deciso di spiazzare i suoi fan. L’artista si è mostrata senza trucco e senza filtri ed ha dato un annuncio pazzesco al suo pubblico.

Fantastico annuncio di Adele

Adele è una delle cantautrici più amate al mondo. La sua carriera è iniziata nel 2008 con l’album “19”, classificatosi sin da subito al primo posto nella classifica britannica e olandese. Il suo secondo album, “21”, ha invece raggiunto la prima posizione in 25 paesi. In seguit, grazie alla pubblicazione del terzo album “25”, è divenuta la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti d’America.

È considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco, insieme a Duffy e alla scomparsa Amy Winehouse. Nel 2011 la rivista statunitense Billboard l’ha premiata con il titolo di “Artista migliore dell’anno”, mentre la rivista statunitense Time l’ha elogiata come una delle donne più influenti del mondo. Ha vinto l’Oscar nel 2013 per la miglior canzone con “Skyfall“.

Di recente, Adele ha dato uno splendido annuncio al suo pubblico e lo ha fatto in una maniera inedita. La cantante ha avvito una diretta su Instagram, mostrandosi totalmente senza trucco e senza filtri. I suoi fan hanno apprezzato questo gesto. Di solito Adele è sempre impeccabile, ma questa volta ha voluto fare uno strappo alla regola.

La trasformazione fisica di Adele è cominciata più o meno due anni fa, ovvero dopo il divorzio dal marito. In un’intervista, la cantante ha dichiarato: “Sono stata sempre ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una. E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di più al mondo“.

Per questo motivo, dopo il divorzio, ha deciso di riprendere in mano la sua vita, dedicandosi soprattutto allo sport. Per lei è diventato quasi una dipendenza perchè ha scoperto che la fa stare bene, che è un momento in cui riesce a staccarsi da tutto e tutti, senza preoccupazioni inutili. Lo sport l’ha aiutata anche a perdere ben 40 chili.