Alberto Angela, il suo pubblico può festeggiare: è in arrivo una notizia fantastica

Il vasto pubblico di Alberto Angela può festeggiare! È in arrivo una notizia fantastica, non vediamo l’ora.

Dopo il successo Stanotte a Napoli, andato in onda nella sera di Natale, arriva una splendida notizia, e tutto il pubblico di Alberto Angela può festeggiare per l’arrivo della prossima avventura tra la bellezza italiana.

Il grande successo dell’appuntamento natalizio è stato incredibile! Stanotte a Napoli ha conquistato ben il 22,7% di share, segno che nel paese c’è un grande desiderio di scoprire la bellezza e la cultura. Alberto Angela tramite post Facebook ha ringraziato di cuore tutti gli spettatori che hanno seguito il programma, e tutta la grande troupe che ha permesso questo spettacolo. “Se penso alla quantità e alla varietà di elementi culturali che Napoli racchiude in sé, mi rendo conto che è stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza. Ho potuto farlo solo grazie al supporto di una squadra meravigliosa”. Queste sono le parole del grande studioso che pubblica anche alcuni scatti che immortalano questa bella esperienza.

Alberto Angela: è in arrivo una notizia fantastica!

A quanto pare, il viaggio alla scoperta del nostro meraviglioso paese non è finito qui. Infatti, Alberto Angela tornerà subito con una nuova stagione di Meraviglie, il format di successo nato negli scorsi anni, e questo ha reso entusiasta tutto il pubblico. Il grande spettacolo, come ha raccontato lo stesso Alberto Angela, inizierà proprio nella regione Campania, nello specifico le isole di Procida e Ischia.

Dopodiché si sposterà lungo tutta la penisola, e come ha affermato lo stesso Angela ai microfoni di Radiocorriere TV: “Dai tesori campani ci sposteremo poi nella città di Lucca, capitale della cultura poco nota, ma con capolavori incredibili. Poi andremo in Valle d’Aosta, saremo nel parco del Gran Paradiso, ed entreremo in splendidi castelli, come Fénis. Luoghi eccezionali in cui la mente vola e sembra quasi di entrare in una favola”. E non è finita qui, poiché ci saranno altrettante tappe inaspettate. L’appuntamento con Meraviglie sarà formato da 4 puntate, e andrà in onda a partire da martedì 28 dicembre, in prima serata su Rai 1.

Noi non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione di Meraviglie, condotta da Alberto Angela, che bello!