Beautiful, anticipazioni americane: sostituisce la bottiglia e…il suo piano è diabolico; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana.

Il 2022 sarà un anno scoppiettante per i telespettatori italiani di Beautiful! Si, perché nei prossimi mesi entreranno in scena alcuni personaggi amatissimo. O meglio torneranno! In America sono già apparsi, ma nel nostro Paese toccherà attendere ancora un po’. Una cosa è certe: ne vale la pena! Volete sapere perché?

I personaggi che torneranno a Los Angeles lo faranno con obiettivi ben precisi. Per raggiungere i quali sono disposti davvero a tutto. Anche a sostituire una bottiglia di analcolico con alcool… Il motivo? Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: sostituisce la bottiglia e….il piano di Sheila Carter è diabolico

Ebbene si, Sheila Carter is back! Una delle nemiche per eccellenza della famiglia Forrester sta per tornare. E, a quanto pare, è più agguerrita che mai. Inizialmente, la Carter avrà nel mirino Steffy, che ha sposato il figlio Finn: la donna irromperà al matrimonio con un colpo di scena incredibile. Ma ben presto Sheila si concentrerà su un’altra protagonista assoluta della soap….

Si tratta di Brooke Logan! La moglie di Ridge non ha accolto affatto bene il ritorno di Sheila, che mira a distruggerle la vita. Partendo proprio dal suo matrimonio con Ridge: un modo per farsi perdonare anche da Taylor, che invece si è mostrata più disponibile nei suoi confronti. Ebbene, Sheila verrà a sapere dei problemi che Brooke ha avuto in passato con l’alcool e sostituirà una bottiglia di champagne analcolico acquistato dalla Logan con uno alcolico. Brooke finirà per berla… e non sarà sola! Con le ci sarà Deacon Sharpe!

I due si ritroveranno insieme, in stato di ebbrezza, a ricordare i bei momenti trascorsi.. Non è ancora chiaro cosa accadrà, ma a Beautiful si sa potrebbe succedere davvero di tutto! Deacon metterà a rischio la storia tra Ridge e Brooke? Se volete saperne di più continuate a seguirci!