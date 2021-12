“Come vi sembra?”: nuovo taglio di capelli per Deddy, la foto fa scatenare il web

Lo scatto pubblicato da Deddy sui social spiazza i fan: il cantante, ex allievo di Amici 20, si è mostrato col suo nuovo taglio di capelli.

Tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione di Amici, Deddy in questi mesi sta raccogliendo i frutti dell’incredibile successo riscosso durante il talent di Canale 5.

Leggi anche—–>>>Uomini e Donne, accadeva dietro le quinte: il simpatico retroscena su Sangiovanni, Giulia e Deddy

Sebbene non abbia vinto, il giovane cantante torinese che all’anagrafe è Dennis Rizzi, è considerato una grande promessa della musica italiana. Lo ha dimostrato il suo primo album, pubblicato dopo l’uscita dal programma: Il Cielo Contromano è arrivato in vetta alle classifiche italiane e il seguito dell’artista cresce inarrestabile.

Migliaia e migliaia anche le copie di Il Cielo Contromano su Giove, riedizione del disco uscita da alcune settimane. L’ex allievo di Amici 20 di recente ha anche annunciato il suo primo tour: inutile dire che le vendite dei biglietti hanno raggiunto numeri eccezionali.

Con un seguito così elevato, non stupisce che ogni movimento di Deddy sui social sia attentamente osservato dai fan, rimasti a bocca aperta in queste ore dal suo nuovo look.

Deddy si mostra ai fan con un nuovo taglio di capelli: la foto da migliaia di like

Sul suo accout Twitter, l’artista piemontese si è mostrato in un selfie in cui sfoggia un nuovissimo taglio di capelli. Sappiamo benissimo che prima di approdare ad Amici faceva il barbiere, quindi è anche probabile che il nuovo look sia opera sua.

Leggi anche——>>>Deddy, arriva l’annuncio tanto atteso dopo Amici: “Sorpresa!”

Com’era prevedibile, i follower si sono subito scatenati in una pioggia di cuoricini e commenti al nuovo look del loro beniamino, protagonista oltretutto anche del gossip in questi mesi. Sì, perché dopo la storia nata proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia con la ballerina Rosa Di Grazia, Deddy si era fidanzato con Mariasole Pollio. Relazione che però, secondo alcune voci circolate in questo periodo, sarebbe giunta al capolinea.

Non si può certo dire che il nuovo taglio non doni a Deddy, oggettivamente un bellissimo ragazzo: a voi piace così o lo preferivate prima?