L’avete riconosciuto? È il figlio di un famosissimo attore: somiglianza impressionante

Lui è il figlio di un famosissimo attore, l’avete riconosciuto? La somiglianza è davvero impressionante: ecco di chi si tratta

Suo padre è davvero famoso. Lui ha intrapreso la sua stessa strada, ma per il momento non ha ancora raggiunto il suo livello. La sua speranza è che possa fare almeno la metà di quanto fatto dal padre. Non l’avete riconosciuto? Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

È il figlio di un famosissimo attore: di chi si tratta

L’uomo nella foto è il figlio di un attore molto famoso e soprattutto molto apprezzato dal pubblico. Il padre è conosciuto e stimato in tutto il mondo. Anche lui da poco ha iniziato a recitare. È presente anche in una pellicola insieme al padre. La sua carriera ovviamente è agli esordi e lui si augura che possa fare anche solo la metà di quanto fatto dal padre.

Davvero non l’avete ancora riconosciuto? E pensare che la somiglianza è quasi accecante. Egli ha gli stessi occhi del padre e magari adesso che ve l’abbiamo fatto notare forse avrete capito di chi si tratta. Ma se ancora non foste arrivati, di seguito vi sveliamo chi è l’uomo nella foto.

Lui è Weston Coppola Cage e adesso leggendo il cognome sicuramente avrete capito. Weston è il figlio di Nicolas Cage, attore di fama mondiale. Nicolas ha recitato in tantissime pellicole celebri, come “Face/Off – Due facce di un assassino”, “The Family Man”, “Ghost Rider” e tante altre ancora. All’età di trentadue anni è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Via da Las Vegas”.

Weston è nato dall’unione tra Nicolas Cage e la modella Christina Fulton. Egli è anche il pronipote di Francis Ford Coppola per questo nel suo nome è presente anche ‘Coppola’.

Inizialmente, Weston ha esordito nel mondo della musica, ma poi ha deciso di lanciarsi nel mondo della recitazione.

“La recitazione è sempre stata la mia forma d’arte principale” – dichiara Weston – “Trovo che la musica e la recitazione siano due facce della stessa medaglia: come il mio polmone destro e sinistro”.

Ha già recitato in alcuni film, come “211 – Rapina in corso” e “Lord of war” insieme al padre.