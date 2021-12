GF Vip, “Bimba viziata, ti commenti da sola”: Lorenzo Amoruso interviene a difesa di Manila

Le offese dell’ex concorrente hanno scatenato la durissima reazione di Lorenzo Amoruso che risponde per le rime e difende la sua Manila.

Capita quasi sempre che i concorrenti del GF Vip eliminati diano luogo ad altre dinamiche nella casa. Alex Belli ne è l’esempio lampante: a distanza di settimane dalla sua squalifica, l’attore parmense continua a far parlare di sé nella casa e ad essere presente, in un modo o nell’altro, in puntata. Anche Clarissa Selassié non è da meno: la minore delle principesse ha infatti attaccato Manila tramite una storia su Instagram accusandola di essere la più falsa dell’intera storia del programma.

“Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila ne detieni il primato. La tua falsità e il tuo finto buonismo non hanno confini”, aveva scritto contro l’ex Miss Italia. Parole che ovviamente sono state commentate durante la puntata di ieri sera 27 dicembre e che hanno fatto piangere la diretta interessata.

Sappiamo che la Nazzaro, sempre molto precisa nei turni delle pulizie, ha avuto da ridire in questi giorni con Lulù al riguardo. La principessa non rispetterebbe infatti i propri compiti, anche se proprio ieri sera ha precisato: “Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene”. Manila ha spiegato che il suo non è un atteggiamento di comando ma soltanto un modo per cercare di far procedere la convivenza nel migliore dei modi: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”.

Come dicevamo, però, quando le è stata mostrata la storia pubblicata su Instagram da Clarissa è scoppiata a piangere. La risposta al veleno del compagno Lorenzo Amoruso non si è fatta attendere.

GF Vip, Manila in lacrime: la reazione di Lorenzo Amoruso non è sfuggita

L’ex calciatore ha pubblicato a sua volta una storia sul popolare social network e ha scritto tutto ciò che pensa della Selassié: “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa. Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT”.

Dopo l’accaduto Manila è stata consolata da altri compagni nella casa, in primis Katia Ricciarelli che con le tre sorelle etiopi ha già avuto diversi battibecchi. Cosa ne pensate? Secondo voi chi ha ragione tra Manila e Clarissa?