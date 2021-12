GF Vip, chi è Kabir Bedi: età, mogli, figli e il dramma che ha segnato la sua vita; conosciamo meglio il nuovo concorrente del reality.

Ebbene si, Sandokan sta per entrare nella casa più spiata della tv! Come annunciato da Alfonso Signorini nel corso della diretta di ieri, Kabir Bedi è un nuovo concorrente del GF Vip 6. Essendo tornato dall’India, l’attore sta osservando una quarantena più lunga rispetto al resto dei concorrenti e potrà entrare nella casa lunedì prossimo, 3 gennaio. In attesa di vederlo all’opera, conosciamolo meglio!

Dall’illustre carriera alla vita privata, scopriamo qualcosa in più sull’indimenticabile interprete di Sandokan. Sapete quante volte si è sposato?

Kabir Bedi è il nuovo concorrente del GF Vip 6: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Nato a Lehore, in India, il 16 gennaio del 1946, Kabir Bedi. Studia e si laurea in Filosofia all’Università di Nuova Delhi e, all’età di 30 anni, sarà scelto da Sergio Sollima per il ruolo che ha cambiato la sua vita: quello di Sandokan, nel telefilm che gli ha regalato una popolarità incredibile. Da lì, l’inizio di una strepitosa carriera: ha recitato in almeno 60 film per Bollywood ed è apparso anche in famose serie tv, come Dynasty e Beautiful.

La vita sentimentale di Kabir è stata piuttosto turbolenta: l’attore si è sposato ben quattro volte. La prima volta nel 1968, con la modella e ballerina indiana Protima Gupta: dal loro matrimonio nascono due figli, Prooja e Siddhart. Nel 1973, a sei anni dal divorzio, l’attore sposa la stilista britannica Susan Humphreys, dalla quale ha un figlio, il modello e attore Adam Bedi. Il terzo matrimonio, durato molto poco, sarà con Nikki Vijaykar, conduttrice di 20 anni più giovane. Per la quarta volta, Kabir convola a nozze con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj: i due stanno ancora insieme dal 2006 e si sono sposati nel 2016.

Ma la vita di Kabir Bedi è stata segnata da un profondo dolore. Nel 1997, il figlio Siddhart si è tolto la vita a soli 25 anni. Studente di informatica, il ragazzo soffriva di depressione ed era affetto da schizofrenia. Un dolore immenso per l’attore, che di recente ha parlato dell’episodio a Oggi è un altro giorno: “So di aver fatto il possibile per salvarlo, ovviamente il senso di colpa c’è, pensi sempre che avresti potuto fare di più. Alla fine ho accettato la sua decisione, indipendentemente da quanto sia stata dura per me.”

Kabir è pronto a mettersi in gioco e a raccontarsi nella casa del GF Vip, che non è il suo primo reality: nel 2004 ha partecipato a L’Isola dei famosi. I vipponi come accoglieranno l’arrivo di Sandokan in casa? Non ci resta che attendere la prossima puntata, noi non vediamo l’ora!