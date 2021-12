Gf Vip, Gianmaria trova un topo in confessionale: gli è saltato addosso, la sua ‘reazione’ è imperdibile

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi trova un topo in confessionale e lo racconta agli altri concorrenti: la sua reazione è imperdibile.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip, si è concentrata sui vari legami che si sono formati in casa. Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni non è sempre stato rose e fiori e solo di recente, tra i due, c’era stato un avvicinamento. Ma l’imprenditore ha deciso di chiudere con l’ex tronista di Uomini e donne, dopo l’ingresso di Alessandro Basciano.

Il nuovo concorrente sembra aver colpito la Codegoni, che non ha nascosto l’interesse. Ma anche Basciano ha palesato il suo interesse per la giovane. Gianmaria, in questi giorni, ha cercato di pensare a se stesso, divertendosi e pensando ad altro. Qualche giorno fa, trovandosi al tavolo con Soleil, Giacomo Urtis e Davide, ha raccontato un episodio particolare.

Gf Vip, Gianmaria trova un topo in confessionale: lo racconta agli altri concorrenti

Gianmaria Antinolfi è un concorrente del Grande Fratello Vip ed è, dall’inizio del reality, tra i protagonisti. Spesso, si ritrova al centro delle clip mostrate in puntata. Prima di decidere se restare o uscire dal gioco, dopo il 13 dicembre, si è mostrato molto dubbioso.

Ma alla fine, ha scelto di restare e continuare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Qualche giorno fa, il concorrente, trovandosi al tavolo con Soleil, Giacomo Urtis e Davide Silvestri, ha raccontato un episodio particolare. Ha spiegato di aver trovato ‘qualcosa’ in confessionale. A colpire è stato sicuramente il suo racconto, entrato nei dettagli, e la sua reazione, imperdibile.

Antinolfi ha esordito dicendo: “E’ successo a me l’altra volta, vado in confessionale, apro la porta, sai lì ci sono le piramidi, apro, resto… e mi salta proprio addosso, e io vado indietro e poi è iniziato a scappare”, ha spiegato, ridendo su e quasi ‘rappresentando’ a gesti quanto accaduto. Non è stato poi possibile ascoltare il continuo, perchè la diretta si è spostata sugli altri concorrenti. Il riferimento al topo è chiaro, perchè Gianmaria ha anche inizialmente esordito dicendo: “Senza parlare…” e guardando gli altri per far capire.