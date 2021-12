Ha detto addio alla televisione: “Non ho soldi, ma sono felice” cosa sarà successo nella sua vita? Scopriamolo insieme!

Dopo una lunga carriera nel mondo della televisione ha detto addio. Oggi ha cambiato vita e si sente letteralmente rinato, soprattutto dopo il difficile periodo legato alla sua salute.

“Non sono sparito, sono rinato” queste sono le parole del diretto interessato, il quale racconta che la sua carriera nel mondo dei reality è concluso, e che non vorrebbe più farne parte. “Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più”. Adesso l’ex volto dei reality si dedica alla salute mentale sua, ma anche degli altri, come mental coach. La sua decisione è arrivata dopo uno spiacevole evento legato alla sua salute nel 2018 che gli ha fatto aprire gli occhi, e anche dopo un lungo percorso di riflessione sul suo benessere interiore.

Ha detto addio alla televisione!

“Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”, queste sono le sue parole rivelate nel suo libro appena uscito. Si tratta dell’ex star dei reality e della televisione, Walter Nudo. È un attore ed ex pugile, ex karateka e pilota automobilistico, ma è noto al grande pubblico per aver vinto la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. Ha anche ottenuto la vittoria della prima stagione dell’Isola dei famosi, con ben l’87% di preferenza da parte del pubblico. Dopo una vita dedita alla sua carriera, Walter Nudo nel 2018, mentre era a Las Vegas, è stato colpito da un bruttissimo malore.

Dopo questo brutto spavento l’attore ha spiegato durante un’intervista con il Corriere della Sera che “ho visto la morte negli occhi. E pensato: Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?”. Da quel momento la vita di Walter Nudo si è completamente rivoluzionata. “Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri”. E lo spiega molto bene anche nel suo nuovissimo libro autobiografico intitolato La vita accade per te: Un viaggio alla scoperta della felicità.

Incredibile! Voi sapevate della decisione di Walter Nudo di abbandonare la televisione? Noi siamo felici per lui.