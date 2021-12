In Cherry Season ha interpretato Ilker: sapete com’è oggi l’attore? Non crederete ai vostri occhi.

In Cherry Season abbiamo seguito diverse storie d’amore. I protagonisti principali sono stati Oyku e Ayaz. Si tratta di due giovani che iniziano ad uscire per caso. All’inizio, non vanno molto d’accordo, ma pian piano si innamorano.

Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista. Comincia a lavorare per un’azienda di moda, dove, la proprietaria è la madre di Ayaz, la famosa stilista Onem. Ed è proprio qui che si incontrano. Il giovane è invece un architetto. Questa storia d’amore ha sicuramente fatto sognare i telespettatori, ma anche quella più ‘matura’, tra Ilker e sua moglie Sibel non è stata da meno. La coppia gestisce insieme un ristorante, fino a quando, nella seconda stagione, l’uomo diventa socio di Emre, vendendo panini con le polpette. I due, andranno incontro a diversi problemi, perchè la donna si sente trascurata dal marito. Alla fine, riusciranno a capirsi. Ilker è stato interpretato da Serkan Borekyemez. L’abbiamo visto così nella soap opera, ma com’è oggi?

Ha interpretato Ilker in Cherry Season: com’è oggi l’attore, non crederete ai vostri occhi

In Cherry Season-Le stagioni del cuore, la soap opera turca andata in onda in Italia dal giugno del 2016 al settembre del 2017, al centro dell'attenzione vi è stata la storia d'amore tra Oyku e Ayaz.

Ecco una foto di Serkan. Questo scatto è molto recente ed è stato pubblicato sul suo canale instagram, seguito da oltre cento mila follower. Guardandolo, non sembra assolutamente diverso, non trovate? A parte piccolissimi dettagli, l’attore non è cambiato e anche nell’aspetto, rispetto al personaggio di Ilker, non sembra essere diverso. Sembrerebbe, guardando il suo profilo, che in questi anni abbia continuato a recitare. Grazie al ruolo in Cherry Season, oggi è famoso anche in Italia.