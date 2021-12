Jasmine Carrisi ama mostrarsi così senza i filtri che usano gli influencer: com’è al naturale la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Di recente l’abbiamo vista nel ruolo di giudice nella prima edizione di The Voice Senior: con lei il suo amato papà Al Bano. Parliamo di Jasmine Carrisi, la prima figlia del cantante pugliese e di Loredana Lecciso: dal loro amore è nato anche Albano Jr, nel 2002. Jasmine ha soli 20 anni, ma ha già recitato in film e esordito nel mondo della musica: nel 2020 il suo primo singolo, Ego. Ma avete mai visto il suo canale Instagram?

Sui social Jasmine è una vera e propria star: il suo canale ha ben 99,2 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E non mancano scatti in cui la giovane Carrisi si mostra senza filtri e senza trucco. Jasmine infatti ama farsi vedere al naturale, e fa benissimo: è semplicemente incantevole. Resterete senza parole guardando questo scatto.

Jasmine Carrisi senza filtri: ecco la figlia di Al Bano al naturale

Jasmine Carrisi è una vera bellezza della natura. E, a differenza di molte influencer che popolano i social, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non ha alcun problema a mostrarsi al naturale, senza trucco, con abiti casual e senza filtri.

Sul suo canale Instagram, infatti, è possibile vedere tantissime foto della Carrisi in tutta la sua semplicità, in versione acqua e sapone. La sua bellezza naturale è disarmante, date un’occhiata:

Questo post, come tutti quelli di Jasmine, è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di complimenti per lei. E non mancano quelli di mamma Loredana, che spesso lascia cuoricini rossi per la sua primogenita. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete.