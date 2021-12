Jessica e Lulù hanno ricevuto gli auguri dal fratello al GF Vip, ma nel biglietto c’è un messaggio chiaro per la sorella maggiore

Jessica e Lulù hanno ricevuto gli auguri dal fratello al Gf Vip, ma all’interno del biglietto c’è un messaggio chiaro per la sorella maggiore.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un certo seguito. Gli ascolti sono altissimi, è evidente che il pubblico si sia affezionato non solo al reality, ma anche ai concorrenti e ovviamente alle dinamiche. Sono queste, infatti, che appassionano i telespettatori.

Anche quest’anno, come l’anno scorso, i concorrenti hanno trascorso le festività natalizie nella casa, tra buon cibo, balli e canti. Anzi, si sono anche impegnati nella preparazione di uno spettacolo. Il Gf Vip ha fatto arrivare una sorpresa in casa. Tutti hanno ricevuto un video messaggio con gli auguri di Natale, da parte della propria famiglia, con dei biglietti. Anche le sorelle Hailé Selassié hanno ricevuto questa sorpresa. Il fratello di Lulù e Jessica, ha inviato un biglietto, rivolgendo un pensiero ad entrambe. Ma in ultimo, ha aggiunto un messaggio chiaro per la maggiore delle sorelle.

Jessica riceve gli auguri dal fratello al Gf Vip: ma nel biglietto c’è un chiaro messaggio

Anche i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip hanno festeggiato il Natale. Hanno addobbato la casa, si sono divertiti nella preparazione di balletti, canti e tanto altro. Anche se, proprio durante le prove, non sono mancate le discussioni, che sembrano essere all’ordine del giorno.

Tutti hanno ricevuto una sorpresa per le festività, un video messaggio con tanto di auguri da parte della famiglia o di amici. Jessica e Lulù hanno ricevuto un biglietto da parte del fratello, in cui porgeva i suoi auguri per le feste. Ha scritto poi delle parole per entrambe, dicendo a Lulù di continuare il suo percorso così. Per Jessica il messaggio era molto diverso.

Il fratello le ha scritto: “Jess non per forza devi trovare un bono lì“. Con queste parole ha voluto far capire a Jessica che non deve per forza trovare qualcuno all’interno della casa. Anche le altre concorrenti, qualche giorno fa, parlando con lei, gliel’hanno spiegato. La maggiore delle Selassiè, infatti, negli ultimi giorni, ha cercato di manifestare il suo interesse per Alessandro Basciano, rivolgendogli molte attenzioni. Attenzioni che, non sembrano riscontrare lo stesso interesse, perchè il concorrente, ha detto che gli piace più di tutte Sophie. Sta di fatto che, il messaggio del fratello Hailé Selassié è ben chiaro.