Maluma esce allo scoperto con la nuova fidanzata: chi è la fortunata

Natale ‘in rosa’ per il famosissimo Maluma che sui social ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in un bacio con la nuova fidanzata.

Da tempo i rumors su una possibile nuova storia d’amore per il celebre cantante colombiano stavano infiammando il gossip, ma finora non c’era stata nessuna conferma. Dopo la fine, nel 2019, della relazione con la modella Natalia Barrulich (volto femminile del videoclip Felices los 4, Maluma è stato ufficialmente single per circa due anni.

A quanto pare, però, questo Natale 2021 per lui si è tinto di ‘rosa’ e proprio il 25 dicembre ha deciso di uscire finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma. Su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio tra lui ed una misteriosa fanciulla: seppur sfocata, l’immagine appare abbastanza chiara da poter dire che la star sudamericana ha ritrovato l’amore!

L’artista 27enne, al secolo Juan Luis Londoño Arias, si è fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, di cui non è possibile ricavare molte informazioni. Vediamo allora cosa si legge in giro sul web.

Maluma, nome e presunto lavoro della nuova fidanzata

In base a quanto riportano vari siti sudamericani, la nuova fidanzata del cantante sarebbe Susana Gomez. I due si sarebbero conosciuti molto tempo fa e sarebbero stati prima di tutto amici. Solo da alcuni mesi sarebbe scoccata la scintilla che li ha portati ad essere paparazzati insieme in varie occasioni.

Pare che Susana sia un architetto titolare di una società di interior design, la Ese+Ese. Dovrebbe inoltre avere un matrimonio finito alle spalle, ma chissà che questa non sia la volta buona per lei. Stando sempre alle voci che circolano, le presentazioni con la mamma di Maluma sarebbero già avvenute, a dimostrazione che la storia sarebbe alquanto seria.

Il cantante colombiano originario di Medellin avrebbe così trovato l’anima gemella, con grande dispiacere delle sue innumerevoli fan sparse per il mondo. Che dire, tanti auguri alla nuova coppia!