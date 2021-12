“Non ho potuto”: grande rimpianto, la diva di Hollywood ne parla con rammarico.

Attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva, Nicole Kidman è oggi amata ed apprezzata in tutto il mondo. Ha iniziato a muovere i primi passi in film e trasmissioni televisive australiane, per poi essere scelta come la protagonista di numerosi film.

L’edizione australiana di Marie Claire l’ha scelta, qualche mese fa, come star di copertina. Nella lunga intervista che accompagna il servizio fotografico si è raccontata e svelato, mettendo in luce il suo lato più intimo e fragile. L’attrice ha parlato apertamente della sua lotta all’infertilità.

Tutti l’amiamo e conosciamo, Nicole Kidman è una vera e propria star internazionale. Dopo aver studiato arte drammatica e mimo, le fu consigliato dalla cantante Pat Wilson di presentarsi ad un provino per il suo videoclip, che nel 1983, la portò ad apparire nel video Bop Girl. Pian piano la sua carriera è esplosa, fino a diventare oggi una delle attrici più richieste.

Qualche mese fa, è stata scelta come star di copertina, dall’edizione australiana Marie Claire. Ma qui si è anche raccontata, mostrando il suo lato più fragile. Ha parlato della sua lotta all’infertilità e della sua difficoltà a diventare madre. In questa intervista ha parlato del suo desiderio di avere più figli, lei avrebbe voluto creare una famiglia numerosa: “Mi sarebbe piaciuto avere dieci bambini”.

Kidman è madre di quattro figli. Le più piccole sono Faith e Sunday, nate dal matrimonio con Keith Urban, mentre con l’ex marito Tom Cruise ha adottato altri due bambini, Connor e Bella, oggi divenuti adulti. Kidman ha parlato negli ultimi anni del dolore che ha provato per la perdita di due bambini durante la gravidanza. Ha detto che oggi non si parla abbastanza della perdita sofferta di un aborto. E’ stato soltanto a quel punto che insieme all’allora marito Tom Cruise, avevano deciso di adottare due bambini. Dopo la separazione dall’attore, è arrivato il matrimonio con Keith Urban.