Hai mai visto il posto dove lavora Belen Rodriguez? Scopriamo tutti i ‘dettagli’ del nuovo ufficio della showgirl.

È uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Reduce dall’ennesimo successo di Tu si que vales, Belen Rodriguez è entrata ormai nel cuore degli italiani, che la seguono con affetto in tutti i suoi impegni. E la seguono anche su Instagram, dove la showgirl argentina può contare su ben 10,2 milioni di followers! Ed è proprio sul suo profilo che, qualche settimana fa, Belen ha mostrato ai fan il suo nuovo ufficio.

Oltre ad essere modella e conduttrice, la Rodriguez è anche un’imprenditrice, socia dell’agenzia Icona Production. Siete curiosi di vedere il suo nuovo ufficio a Milano? Ecco alcuni dettagli, mostrati proprio da Belen sui social.

Belen Rodriguez mostra il suo ufficio: ecco dove lavora a Milano

Un ufficio elegante, dai colori caldi e ambienti confortevoli. È il nuovo studio di Belen Rodriguez, progettato dall’architetto Sarah Balivo, sorella della conduttrice Caterina. Sui social, Belen ha mostrato diversi angoli del suo nuovo spazio di lavoro milanese, dove dominano le tonalità calde. Divani in pelle, quadri e specchi sono i complementi d’arredo che saltano subito all’occhio nelle stanze ampie e luminose del nuovo ufficio dell’Icona Production. L’ufficio è, infatti, composto da diverse aree, di cui la principale è la sala riunione, caratterizzata da un ampio tavolo e a cui si accede attraverso due porte vetrate:

Come abbiamo detto, non mancano specchi. Ce ne sono diversi, anche nel corridoio, ma quello che salta maggiormente all’occhio è senz’altro quello luminoso, che Belen ha mostrato nelle sue storie, specchiandosi:

Poteva mancare la cucina? La risposta è no. Ma in questa stanza il marroncino e l’ocra hanno lasciato spazio a colori più scuri:

Insomma, un ambiente lavorativo davvero elegante e confortevole. E voi, avevate già visto il nuovo ufficio di Belen? Per altri dettagli non vi resta che seguire la showgirl sul suo canale ufficiale di Instagram, non ve ne pentirete!