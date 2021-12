Quando inizia Mare Fuori 3? Spunta la data: le parole del protagonista della serie tv

Quando inizia “Mare Fuori” 3? A parlare è il protagonista della serie tv e spunta anche la data: ecco le sue parole

La serie televisiva andata in onda su Rai 2 ha avuto un grande successo. Dopo l’ultima puntata della seconda stagione, la produzione ha dato appuntamento alla prossima stagione. I fan, però, sono curiosi di sapere quando andrà in onda. L’attore protagonista della serie tv ha rotto il silenzio. In questo articolo vi riportiamo le sue parole.

Quando inizia Mare fuori 3

Mare Fuori è una serie televisiva diretta da Carmine Elia e trasmessa dal 2020 su Rai 2. La trama della serie tv ruota attorno alle storie dei ragazzi rinchiusi nell’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli, luogo ispirato al carcere minorile di Nisida. Le riprese sono girate nella base navale della Marina Militare di via Acton a Napoli.

La serie tv ha avuto un grande successo sui canali Rai ed è giunta alla seconda stagione, da poco terminata. Al termine dell’ultima puntata della seconda stagione, la produzione ha dato appuntamento alla prossima stagione. I telespettatori hanno così potuto sorridere: la terza stagione di “Mare Fuori” andrà in onda.

I fan della serie televisiva, però, sono curiosi di sapere quando andranno in onda gli episodi della terza stagione. L’attore protagonista della serie tv ha finalmente rotto il silenzio sui suoi canali social. Siete curiosi di sapere cosa ha detto? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

L’attore Matteo Paolillo, che nella serie televisiva interpreta Edoardo Conte, ha risposto sui social ad una domanda dei fan sulla terza stagione. Matteo ha dichiarato che non sa assolutamente nulla, ma, dato che le riprese riprenderanno in primavera, le nuove puntate andranno in onda non prima dell’autunno 2022. I fan dunque dovranno aspettare un bel po’ prima di vedere i nuovi episodi in onda su Rai 2.