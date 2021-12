Quanto spende Maria De Filippi per il suo look: il prezzo degli abiti che indossa

Sapete quanto spende Maria De Filippi per il suo look? Ecco il prezzo degli abiti che indossa.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. L’abbiamo vista negli ultimi mesi a Tu si que vales, insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, quest’ultima a capo della giuria popolare.

Ci hanno fatto ridere e divertire, e indimenticabili sono le scene in cui a Sabrina vengono fatti degli scherzi e Maria ride a più non posso. Ma la conduttrice è anche al timone di Uomini e donne e di Amici. La De Filippi non sbaglia un colpo e tutti i suoi programmi sono una garanzia. Ma è anche un’icona di stile, che vesta casual o elegante, il suo look non passa mai inosservato. Ma quanto spende la conduttrice per vestire al meglio?

Leggi anche Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “A una domanda mi rispondi con una bugia!”, bufera in studio

Maria De Filippi, quanto spende per il suo look: il prezzo degli abiti che indossa

Negli ultimi mesi l’abbiamo vista a Tu si que vales, in veste di giudice. Qui, Maria De Filippi, non passa mai inosservata. Le sue parole sono sempre da apprezzare e un suo sguardo, è sempre una sicurezza. Ma anche nel vestire, la conduttrice è sempre perfetta.

Leggi anche Tu si que vales 2021, chi è il vincitore? Emozioni fortissime al centro studio

Ma quanto spende per il suo look? Negli ultimi anni, vedendola, possiamo dire che la De Filippi ha cambiato radicalmente stile, ha detto addio ai completi rigorosi e ai tailleur classici, vestendo con look più glamour. Ricordate com’era vestita nella semifinale di Tu si que vales? Anche lì ne ha dato la prova.

I capi che ha indossato sono firmati Saint Laurent. La conduttrice ha abbinato un paio di pantaloni di pelle sportivi in color senape con coulisse (vedere in alto), il cui costo dovrebbe essere di circa 2.990 euro, e una camicia con grosso quadrati da 750 euro. Anche le scarpe sono bellissime, quelle indossate a Tu si que vales, nell’ultima puntata, sono firmate da Gianvito Rossi. Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 590 euro. Ebbene, questo ci fa capire che Maria De Filippi ha molta cura del suo stile e veste sempre in modo impeccabile, ponendo una certa cura ai dettagli.