Sissi, chi è Dominique Denvenport? Scopriamo insieme dove e quando è nata l’attrice, chi sono i genitori, il suo Instagram, e un’incredibile ‘retroscena’!

Sissi, la nuova serie tv che racconta la vita dell’imperatrice d’Austria è sempre più vicina! Nell’attesa scopriamo un pò di più dell’attrice che interpreta la protagonista. La bellissima ragazza ha anche un ‘retroscena’ veramente incredibile!

La serie televisiva tedesca Sissi, sarà disponibile in Italia sul piccolo schermo, a partire da martedì 28 dicembre su Canale 5, e già si prospetta un grande successo. La miniserie è composta da 6 puntate di circa 50 minuti ciascuna, e vedrà come protagonista ovviamente Sissi, interpretata da Dominique Devenporte il suo amore con Francesco Giuseppe I d’Austria, interpretato da Jannik Schümann. L’attenzione del web si è focalizzata già sulla bella interprete di Sissi, che non è un’attrice molto conosciuta, ma ci sono molti dettagli sulla sua vita, a partire dalle sue origini, fino ad arrivare a un suo particolare ‘talento’.

Serie tv Sissi: chi è Dominique Devenport?

La bella e giovane attrice che presterà il suo volto per donarlo al personaggio di Elisabetta d’Austria-Ungheria, alias Sissi, è Dominique Devenport. Classe 1992, l’attrice e ballerina è nata in Svizzera, più precisamente a Lucerna il 1 luglio, da padre americano e madre svizzera. Già durante il periodo della scuola, Dominique ha maturato l’esperienza della recitazione, e dopo il suo diploma ha continuato a studiare per diventare attrice. Ha partecipato ad alcuni film e serie televisive di origine svizzero-tedesche.

Il suo vero primo ruolo è proprio quello dell’imperatrice Sissi, che probabilmente avrà ottenuto, oltre che per la sua grande bellezza e fascino d’altri tempi, anche per una sua speciale abilità. Dominique Devenport infatti, sa parlare fluentemente ben tre lingue! Oltre allo svizzero-tedesco, sua lingua nativa, conosce come lingua madre anche l’inglese e il francese. Il suo profilo Instagram ha ancora pochissimi follower, nemmeno cinquemila, e poche foto pubblicate. La maggior di parte di queste, sono relative al suo lavoro nella serie televisiva Sissi, ma anche stupende foto dove l’attrice risulta molto naturale. Siamo sicuri che dopo la messa in onda della serie anche in Italia, i follower aumenteranno a dismisura.

Non vediamo l’ora di vedere la bella Dominique Devenport interpretare l’iconica Sissi, imperatrice d’Austria.