Vite al Limite, sapete chi è la prima paziente in assoluto? Eccola oggi dopo 10 anni, impressionante; la trasformazione della protagonista.

Vite al Limite è uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni. La trasmissione, il cui titolo originale è My 600 lb’s life, racconta il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti affetti da gravi forme di obesità. Pazienti che, arrivati al limite delle condizioni di salute, decidono di cambiare vita affidandosi al programma e all’aiuto del dottor Nowzaradan. Ma ricordate chi è stata la prima paziente apparsa a Vite al Limite?

Era il 2012 quando è andata in onda la prima edizione dello show e la prima paziente in assoluto è stata Melissa D. Morris, una donna originaria dell’Ohio, a cui il dottor Now ha decisamente cambiato la vita. Vediamo com’è diventata oggi.

Melissa Morris è stata la prima paziente di Vite al Limite: com’è oggi a distanza di anni

Tra le trasformazioni rimaste maggiormente impresse nella mente dei telespettatori di Vite al Limite c’è senza dubbio quella di Melissa Morris. La paziente è stata la prima in assoluto della trasmissione e la sua storia ha attirato l’attenzione di tutti: prima di rivolgersi al programma, Melissa pesava 300 kg. Ebbene, grazie all’aiuto del chirurgo iraniano, che l’ha seguita nella dieta e nell’intervento di bypass gastrico, la donna è riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Melissa, prima immobilizzata a causa del suo peso, ha perso ben l’80 % del suo peso in eccesso e conduce una vita normale: è riuscita anche a realizzare il sogno di diventare mamma di tre splendidi bambini. Insomma, una vera e propria rinascita. Ecco uno scatto postato proprio da lei sul suo canale Instagram:

A novembre, sul suo Facebook, Melissa ha ringraziato ancora il dottor Now, con un lungo messaggio: “Non potrà mai ringraziare abbastanza il dottor Now che mi ha salvato, ha avuto fiducia in me e ha reso i miei sogni reali.”