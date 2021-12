Tutti l’abbiamo conosciuta ed amata così, ma siete curiosi di sapere com’è diventata e cosa fa oggi dopo il successo? Scopriamolo insieme.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della giovanissima Daniela Gervasi in Tre metri sopra il cielo. Avete mai visto il film? Ne siamo certi: assolutamente si! Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 2004, la pellicola scritta e diretta da Federico Moccia ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante.

Ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si ricordano la magica storia d’amore tra Step e Babi. E che, ancora adesso,non possono fare a meno di ricordarsi di loro, ma anche di tutti gli altri attori che vi hanno preso parte. Tra questi, ad esempio, c’è anche lei: Daniela Gervasi. Stiamo parlando proprio della sorella minore di Babi. Pensate, aveva soltanto 16 anni quando ha preso parte nel film di Federico Moccia, eppure il successo riscontratone è stato davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, oggi su di lei? Appurato che, dopo Tre metri sopra il cielo, ha preso parte a tantissimi altri film, siete curiosi di sapere com’è diventata e cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’abbiamo conosciuta così in Tre metri sopra il cielo? Cosa fa oggi e com’è diventata

Abbiamo amato ed apprezzato la sua bravura dapprima nel film ‘Caterina va in città’ ed, in seguito, in ‘Tre metri sopra il cielo’, Giulia Elettra Gorietti ha conquistato tutto nonostante avesse poco più di 15 anni. È proprio il ruolo di Daniela Gervasi nella pellicola di Federico Moccia che le conferisce un successo spietato. E che le da la possibilità di prendere parte a tantissimi altri progetti di un certo calibro. Come dimenticare, ad esempio, la sua magnifica interpretazione in ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’, ‘Suburra’ e in tantissimi altri. Ecco. Ad oggi, però, cosa fa? E, soprattutto, com’è cambiata?

Abbiamo rintracciato Giulia Elettra Gorietti su Instagram. Ed abbiamo constatato che, sebbene ad oggi sia una donna, non è affatto cambiata nel corso degli anni. Diventata mamma della piccola e splendida Violante, l’attrice continua ad essere splendida. E a coltivare la sua passione per la recitazione.

Vi piacerebbe rivederla?