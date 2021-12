Avete mai visto Alessandro Siani agli esordi in tv? Questa era una delle sue prime volte, ma già aveva un grande talento!

Chi è che non conosce il mitico Alessandro Siani! Attore ma soprattutto comico originario di Napoli, che ci ha conquistato subito con la sua allegria tipica del sud. Ve lo ricordate agli esordi in tv?

Alessandro Siani è uno degli attori comici più apprezzati nel nostro paese, da grandi e piccini. Nel suo curriculum ci sono veramente tantissimi talenti, infatti oltre ad essere un attore e comico, è anche un cabarettista, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico, scrittore e presentatore televisivo. Un uomo pieno di talenti! Forse non tutti sanno che il vero cognome dell’attore è Esposito, ma ha deciso di cambiarlo in Siani, come tributo al giornalista omonimo, assassinato dalla camorra nel 1985. Alessandro Siani ha iniziato già da giovanissimo a interessarsi al mondo dello spettacolo, ve lo ricordate agli esordi?

Leggi anche Alessandro Siani, sapete qual è il suo vero cognome?

Alessandro Siani agli esordi in tv: questa è stata una delle sue prime volte!

Alessandro Siani, è un brillante attore comico, infatti ha preso parte a molti film che hanno fatto la storia a livello di comicità in Italia. Tra questi possiamo trovare Natale a New York, Natale in crociera, e la fortunata serie di film, Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud. Chi segue il grande Alessandro Siani fin dai suoi primi passi nel mondo della televisione, si ricorderà sicuramente la sua esperienza come comico e cabarettista nella trasmissione napoletana Telegaribaldi. Siani in questa occasione era in un trio, chiamato a Testa in giù, composto dallo stesso Alessandro, da Francesco Albanese e Peppe Laurato.

Leggi anche Alessandro Siani, magnifica notizia: non aspettavamo altro, cosa accadrà prossimamente

Il trio preparava e metteva in scena uno sketch ambientato in una discoteca, in cui Tatore interpretato da Siani, un ragazzo cafone e arrogante, respingeva le avances della sgradevole Ivana, interpretata da Peppe. Mentre lo stralunato dj Checco-Lecco, ovvero Francesco Albanese, urlava ad alta voce i suoi slogan improbabili. Come la maggior parte dei gruppi, il trio Testa in giù si è separato, lasciando spazio al talento di Siani di emergere sempre più. Uno dei suoi più importanti ruoli, anche se breve, è stato anche quello di presentatore di Striscia La notizia insieme a Vanessa Incontrada.

Leggi anche Alessandro Siani, un amore nato da giovanissimi: la verità sulla vita privata del celebre attore napoletano

E voi conoscevate Alessandro Siani ai suoi primi esordi in televisione? Era già fantastico!