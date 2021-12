L’amatissimo attore di Beautiful nel cast di Avanti un altro: che bomba! Ecco chi ci sarà tra le new entry della trasmissione di Bonolis.

Sono tanti gli attori di Beautiful che hanno preso parte a programmi televisivi italiani. Basta pensare a Ballando con le stelle, dove abbiamo visto in pista tantissime star della soap, da Katherine Kelly Lang a Ronn Moss, fino a Don Diamont. E, ben presto, un altro attore dell’amatissima serie televisiva approderà sul nostro piccolo schermo, esattamente ad Avanti un altro.

Il divertentissimo quiz di Paolo Bonolis sta, infatti, per tornare in onda con una nuova edizione, che partirà a gennaio. E, tra le new entry di quest’anno c’è proprio la star di Beautiful! Scopriamo chi è e che ruolo vestirà nella trasmissione di Canale 5.

Nel cast di Avanti un altro anche l’ex attore di Beautiful: ecco chi è e quale sarà il suo ruolo

Appassionati di Avanti un altro, tenetevi forte: la nuova edizione dello show di Bonolis e Laurenti sta per tornare in onda. Domenica 9 gennaio è la data della prima puntata della trasmissione, che prenderà il posto di Caduta Libera nel preserale di Canale 5. Ci saranno diverse new entry nel salottino, guidato dalla bellissima Miss Claudia Ruggeri. Tra queste anche la star di Beautiful!

Si tratta di Clayton Norcross, ex Thorne Forrester! O meglio, il primo in assoluto ad aver interpretato lo stilista: lo abbiamo già visto come concorrente de La Fattoria. Quale ruolo ricoprirà nello show? Non è ancora stato reso noto, ma, come il resto dei personaggi del salottino, farà delle domande ai concorrenti. Proprio come Marco Giusti, altra new entry dell’edizione, che si occuperà delle domande sul cinema.

Oltre alle new entry, tantissime conferme: dal bonus Daniel Nilson a La Bona Sorte Francesca Brambilla. Insomma, sarà un’edizione ricca di emozioni e novità, tutta da vivere. Appuntamento a domenica 9 gennaio 2022. Noi non vediamo l’ora, e voi?