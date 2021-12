Dove è stato girato il film “Cenerentola”? Luoghi incantevoli ed un castello che conoscete sicuramente

Anche quest’anno per Natale abbiamo potuto sognare col film “Cenerentola” trasmesso lunedì scorso su Rai 1: sapete dove è stato girato?

Puntuali ogni anno, per celebrare le feste natalizie, la tv fa il pieno di film sulle fiabe più classiche che ci accompagnano sin da bambini. Lunedì scorso è tornato su Rai 1 uno dei racconti più famosi al mondo, quello di Cenerentola.

Uscito nelle sale nel 2015, il film realizzato dal regista Kenneth Branagh è una rivisitazione della celeberrima storia scritta da Charles Parrault che arriva dopo il film d’animazione della Disney del 1950 che tutti conosciamo.

Interpretata da Lily James nel ruolo di Cenerentola, Cate Blanchett in quello della matrigna, Sophie McShera e Holliday Grainger nei panni delle sorellastre e Richard Madden in quelli del Principe, la pellicola è stata girata completamente in Inghilterra.

I luoghi mostrati sono davvero spettacolari sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni, ma i più attenti avranno certamente riconosciuto un castello famosissimo!

Cenerentola, tutti i luoghi del fantastico film: ecco dove è stato girato

La location principale è ovviamente il palazzo reale, dove si svolge anche il celeberrimo ballo. Ebbene, gli interni del castello che vediamo sono quelli dello storico Royal Naval College di Greenwich fatto costruire nel 1696 dal re Guglielmo III d’Inghilterra col nome di Royal Naval Hospital for Sailors (Regio Ospedale per Marinai). Dal 1873 al 1998 l’edificio è stato destinato all’istruzione militare e oggi ospita anche il Trinity College of Music.

Alcune scene di “Cenerentola” sono state girate nei famosi Pinewood Studios della contea di Buckinghamshire, vicino a Londra, location in passato di film come quelli di James Bond, Eyes Wide Shut e Star Wars: Il risveglio della Forza.

E la foresta che vediamo vicina alla casa di Cenerentola? Si tratta in realtà del Black Park di Iver Heath, situato a Wexham (Buckinghamshire), alle spalle dei Pinewoood Studios. Un luogo magnifico: 250 ettari con laghi, boschi e una fauna così ricca da restare a bocca aperta.

Infine, non vi sarà sfuggito un particolare: avete presente il bosco in cui avviene il primo incontro col Principe? Il nome di quell’area è Bears Rails e si trova nel Windsor Great Park, proprio quello nel quale si trova Castello di Windsor! Si chiama così per l’antica leggenda secondo la quale vi si svolgeva la caccia all’orso reale.

Un film davvero magico che conquista ad ogni età: voi lo avete rivisto?