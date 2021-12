La cantante Emma Marrone ha avuto un flirt con Maria De Filippi? L’artista finalmente ha rotto il silenzio: ecco le sue parole

La voce si rincorre da tempo, almeno sin dai suoi esordi nel talent show “Amici”. La cantante ha deciso di rompere una volta per tutte il silenzio, raccontando tutta la verità. Ecco come stanno veramente le cose.

Emma Marrone e Maria De Filippi sono state insieme?

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. È nata a Firenze il 25 maggio 1984 ed ha raggiunto l’apice del successo tra il 2009 e il 2010, vincendo la nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group. In seguito ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, arrivando una volta seconda, nel 2011 in coppia con i Modà, e vincendo nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards. Ha ricevuto anche varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award. Di recente ha esordito anche nel mondo del cinema, figurando nel cast de “Gli anni più belli”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emma è stata fidanzata con Stefano De Martino, conosciuto ai tempi di “Amici”. Dopo la separazione dal ballerino, di lei si è saputo ben poco. Di certo non ha avuto nessun’altra storia importante. Molti, però, pensano abbia avuto un flirt con Maria De Filippi. Dato che la voce si fa sempre più insistente, la cantante ha deciso di rompere il silenzio, raccontando tutta la verità in un’intervista a Grazia.

La Marrone ha dichiarato: “Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna. Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù“. Con queste parole, Emma ha categoricamente smentito il flirt con la conduttrice di “Amici”. Era in ogni caso abbastanza pronosticabile.